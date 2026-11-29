Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình đang tạm thời chiếm lợi thế, nhưng Công an Hà Nội sẽ vẫn là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2026/27.

Mano Polking là HLV ngoại đang thành công ở V.League

Sau vòng 8, Nam Định hiện đang tạm thời dẫn đầu bảng với 20 điểm, hơn Sông Nam Nghệ An 3 điểm, Ninh Bình 4 điểm. Công an Hà Nội xếp thứ 4 với 15 điểm, nhưng còn 1 trận chưa đá.

Khoảng cách hiện tại chưa đủ lớn để khiến đội bóng ngành công an đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch, đặc biệt trong bối cảnh V.League mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Phía trước vẫn là hành trình dài hứa hẹn nhiều biến động bất ngờ.

Tuy nhiên, điểm tựa lớn nhất của Công an Hà Nội lại đến từ chiều sâu lực lượng, cũng như sự ổn định và nhiều lợi thế khác khó đong đếm. Không nhiều đội bóng tại V.League sở hữu lực lượng vừa có những ngoại binh chất lượng, vừa có dàn nội binh giàu kinh nghiệm và đủ khả năng tạo ra sự khác biệt như Công an Hà Nội.

Công an Hà Nội đang phải dàn sức cho nhiều đấu trường

Có thể kể đến những cái tên như Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Alan...hay Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc. Sau giai đoạn ban đầu vừa thăng hạng V.League chưa ổn định lối chơi, Công an Hà Nội hiện tại cũng là đội bóng có bản sắc, sở hữu lối chơi đẹp mắt dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

Nhà cầm quân người Brazil vốn giàu kinh nghiệm bóng đá Đông Nam Á cũng như V.League, đủ cá tính để khiến đường biên Công an Hà Nội trở nên lôi cuốn nhưng cũng giữ được cái đầu lạnh để đối đầu những đối thủ "khó nhằn".

Thách thức của Công an Hà Nội ở mùa giải năm nay có lẽ là việc họ phải dàn sức cho đấu trường quốc tế. Mùa trước, Thép Xanh Nam Định từng "gãy" do một phần phải chơi trên nhiều mặt trận, dẫn đến không thể dồn sức cho đấu trường trong nước. Đây có thể là vấn đề với Công an Hà Nội năm nay, buộc HLV Mano Polking và Ban lãnh đạo đội bóng phải có phương án giải quyết tốt.

HLV Mano Polking từng đề cập vấn đề này sau trận hoà với Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cho rằng đội bóng của ông phải thi đấu nhiều gấp đôi so với Nam Định.

Nam Định và Ninh Bình có thể đang tạm thời chiếm ưu thế, nhưng Công an Hà Nội sẽ vẫn là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua nơi đỉnh bảng.