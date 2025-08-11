Vitinha muốn Dembele giành Quả bóng Vàng, phủ nhận nội bộ PSG chia rẽ

Vitinha, Hakimi và Dembele là những ứng viên danh hiệu Quả bóng Vàng 2025 của PSG. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2025 nên thuộc về Ousmane Dembele, niềm cảm hứng đã dẫn dắt hàng tấn công Paris Saint-Germain công phá mọi mảnh lưới để giành những danh hiệu quan trọng ở mùa giải đã qua: UEFA Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Trophee des Champions. Về mặt công khai, Dembele đã nhận được sự ủng hộ của toàn thể câu lạc bộ để giành Quả bóng Vàng. Đội trưởng Marquinhos đã dẫn đầu đoàn quân hô vang "Dembele - Quả bóng Vàng" trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch Champions League của PSG trên đường phố Paris, trong khi huấn luyện viên Luis Enrique và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đều bày tỏ sự ủng hộ dành cho tuyển thủ Pháp.

Thông qua Canal+, Vitinha tán dương Dembele: "Anh ấy là khác biệt lớn nhất mà PSG sở hữu và xứng đáng cho danh hiệu này. Phần đông mọi người tại PSG đều tin vào điều đó."

Nhưng đề tài Quả bóng Vàng 2025 lại từng bị cho là nguồn cơn gây chia rẽ nội bộ PSG. Les Parisiens lập kỷ lục sở hữu nhiều ứng viên danh hiệu cao quý nhất được lập nên bởi France Football với 9 đề cử. Bên cạnh Ousmane Dembele còn có Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Fabian Ruiz, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Joao Neves. Và trong số này, nổi bật nhất là Achraf Hakimi, người từng công khai khẳng định mình xứng đáng giành Quả bóng Vàng không hề kém cạnh những người đồng đội tại PSG khi từng ghi đến 11 bàn thắng và 16 pha kiến tạo dù là hậu vệ.

"Không nhiều cầu thủ ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết Champions League với tư cách là hậu vệ, nơi mà việc ghi bàn luôn khó khăn hơn. Phải chơi ở hàng thủ bốn người và luôn phải nghĩ đến việc phòng ngự trước tiên. Điều đó khiến những thống kê mà tôi có được trong năm nay không phải tầm thường. Tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội cho danh hiệu đó thì nghĩa là bản thân tôi hoàn toàn xứng đáng." - Hakimi nói trên Canal+

Phát ngôn từ Hakimi sẽ gây ra hoài nghi lớn khi phòng thay đồ PSG là tập hợp những cá tính mạnh mẽ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự chia rẽ. Theo Vitinha, thành công mùa trước và sở hữu nhiều đề cử Quả bóng Vàng nhất từ trước đến nay, PSG đang có trong đội tất cả những ngôi sao hàng đầu và giàu khát khao chiến thắng nhất:

"Tôi không nghĩ rằng bày tỏ quan điểm cá nhân là sai khi điều đó có thể dễ gây hiểu lầm đến ai khác. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, và chỉ ai giàu quyết tâm nhất mới là kẻ chiến thắng sau cùng. Chúng tôi đã mất nhiều năm để xây dựng thứ văn hóa chiến thắng này tại PSG và điều đó luôn là cần thiết, để khiến đội bóng ngày càng mạnh mẽ hơn."