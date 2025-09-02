Visual sáng bừng hoà chung không khí yêu nước của hotgirl bóng chuyền Nguyễn Thị Phương

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 , nhiều ngôi sao thể thao Việt Nam đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt để bày tỏ tình yêu với Tổ quốc. Trong đó, nữ VĐV bóng chuyền Nguyễn Thị Phương.

Diện áo phông trắng in chữ Việt Nam cùng chiếc áo khoác đỏ vắt ngang vai, Nguyễn Thị Phương nổi bật giữa không gian đầy tự hào dân tộc. Với nụ cười tỏa nắng, gương mặt rạng rỡ và thần thái tự tin, nữ chủ công sinh năm 1999 nhanh chóng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều fan bình luận, chỉ một bức hình thôi cũng đủ thấy khí chất vừa trẻ trung, vừa cuốn hút của nữ VĐV đến từ CLB Binh chủng Thông tin.

Nhan sắc xinh đẹp của VĐV bóng chuyền Nguyễn Thị Phương

Không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật 1m80 và vóc dáng cân đối chuẩn vận động viên, Nguyễn Thị Phương còn gây ấn tượng bởi nét đẹp dịu dàng, đậm chất Á Đông. Đôi mắt sáng, làn da khỏe khoắn và nụ cười ngọt ngào giúp cô dễ dàng chinh phục trái tim người hâm mộ.

Trên sân bóng, Nguyễn Thị Phương thể hiện hình ảnh mạnh mẽ, quyết liệt với những cú đập uy lực và khả năng chắn bóng ấn tượng. Nhưng ngoài đời, cô lại mang vẻ đẹp gần gũi, giản dị, khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến. Nhiều khán giả nhận xét, ở Phương hội tụ đủ sự đối lập thú vị vừa là "chiến binh" trên sân đấu, vừa là "nàng thơ" ngoài đời thực.

Danh hiệu "hoa khôi bóng chuyền" đến với Phương không chỉ nhờ sắc vóc nổi bật, mà còn bởi phong thái tự tin, tinh thần tích cực lan tỏa mỗi khi cô xuất hiện. Mỗi khoảnh khắc đời thường của Phương trên mạng xã hội đều thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận, chứng minh sức hút của một gương mặt thể thao mới.

Nữ VĐV khi ở trên sân cực mạnh mẽ