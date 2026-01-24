Visual sáng bừng của Cao Văn Bình: Thủ môn hoá "người hùng" giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 U23 châu Á

Bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc trận tranh hạng 3 U23 châu Á tối ngày 23/1, HLV Kim Sang-sik xếp đội hình toàn cầu thủ dự bị ở những trận đấu trước. Trong khung thành của U23 Việt Nam là Cao Văn Bình.

Trong ngày ra mắt với vai trò bắt chính, Văn Bình đã thi đấu chắc chắn, suốt trong cả trận anh có nhiều tình huống phản xạ tốt giúp U23 Việt Nam tránh bàn thua. Đỉnh điểm khiến người hâm mộ phát sốt là pha cản phá cú sút trên chấm luân lưu 11m của đối đủ giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 7-6 (pen) để giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026.

Cao Văn Bình xuất sắc cứu thua

Văn Bình sinh năm 2005, trưởng thành từ lò Sông Lam Nghệ An. Với chiều cao chạm mốc 1m83 cùng sải tay dài, Văn Bình nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các HLV. Điểm mạnh lớn nhất của anh không chỉ là phản xạ, mà là sự điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Năm 2023 có lẽ là cột mốc chói lọi nhất trong sự nghiệp non trẻ của Cao Văn Bình. Tại VCK U20 Châu Á, người hâm mộ đã chứng kiến một màn trình diễn "điểm 10" của thủ thành sinh năm 2005.

Văn Bình từng cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33. Đến VCK U23 châu Á, anh dự bị cho Trung Kiên. Ở trận đấu cuối cùng khép lại giải đấu, thủ môn này đã có màn trình diễn cực xuất sắc.