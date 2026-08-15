Visual gây bão của Harper Beckham: Trổ mã phổng phao, chiếm trọn "spotlight" của bố mẹ nổi tiếng khi đi mua sắm

Trọn bộ khoảnh khắc gia đình Beckham nghỉ dưỡng tại Ý.

Gia đình Beckham tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi tận hưởng khoảnh khắc thư giãn đầy ấm áp tại thị trấn ven biển nổi tiếng Portofino, Ý. Chuyến đi dạo phố ngắn ngủi nhưng tràn ngập tiếng cười của gia đình cựu danh thủ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới mộ điệu.

Sau thời gian mua sắm ngẫu hứng, bộ ba David Beckham, Victoria Beckham và cô con gái út Harper Seven đã dừng chân tại một nhà hàng địa phương để thưởng thức đồ uống cùng kem. Trong suốt buổi nghỉ chân, gia đình quyền lực nhất nhì làng giải trí không ngần ngại thể hiện những khoảnh khắc đời thường gần gũi. Cựu danh thủ David Beckham gây chú ý khi hào hứng sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số kiểu cũ để tự tay ghi lại những kỷ niệm đẹp bên vợ con.

Sau buổi dạo phố và thư giãn, cả gia đình đã nhanh chóng di chuyển ra bến tàu, lên cano nhỏ để trở lại chiếc siêu du thuyền xa hoa đang neo đậu ngoài khơi.

Beckham nắm tay vợ đầy tình cảm (Ảnh: BackGrid)

Gia đình Beckham cùng thả dáng ngoài phố (Ảnh: BackGrid)

Bà Beck ở tuổi ngoài 50 vẫn rạng rỡ

Beckham chụp ảnh cho hai mẹ con (Ảnh: BackGrid)

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Beckham (Ảnh: BackGrid)

Harper Seven gây bão với visual trổ mã

Mọi ánh nhìn trong chuyến đi phần lớn đều hướng về cô con gái út Harper Seven. Ở tuổi thiếu nữ, Harper ngày càng trổ mã phổng phao và sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút. Cô bé khoe nhan sắc ngọt ngào với mái tóc vàng óng xõa tự nhiên, làn da mịn màng cùng các đường nét thanh thoát thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi visual chuẩn "tiểu thư", phong cách thời trang của Harper cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Lựa chọn chiếc áo quây màu trắng cúp ngực đính ren cắt xẻ tinh tế, Harper thể hiện gu thẩm mỹ tối giản nhưng vô cùng sang trọng. Thần thái nhẹ nhàng, nụ cười mỉm dịu dàng cùng sự tự tin khi trò chuyện bên bố mẹ đã giúp cô bé hoàn toàn chiếm trọn "spotlight" trong chuyến nghỉ dưỡng này.

Cận cảnh nhan sắc của Harper khi trở lại du thuyền (Ảnh: BackGrid)

Harper được bố Beckham chăm sóc kỹ, thoải mái ngồi ăn kem (Ảnh: BackGrid)

Romeo Beckham và bạn gái sau đó cũng xuất hiện (Ảnh: BackGrid)

Bên cạnh sự chú ý dành cho con gái út, vợ chồng David và Victoria Beckham vẫn giữ vững phong độ thời trang thượng thừa. Nhà thiết kế Victoria Beckham chọn cho mình chiếc váy hai dây họa tiết hoa dáng dài đầy nữ tính, kết hợp cùng mũ rộng vàng chất liệu cối và kính mát. Cựu danh thủ người Anh duy trì phong cách phong độ, trẻ trung với áo thun đen đơn giản kết hợp cùng mũ lưỡi trai đội ngược năng động.