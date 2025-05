Visual "đỉnh nóc " của Doãn Hải My khi diện áo dài sánh đôi cùng Văn Hậu, nhan sắc đỉnh hơn cả thời thi hoa hậu

Doãn Hải My – vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu không chỉ được biết đến với học vấn nổi bật mà còn ghi dấu ấn với nhan sắc đậm chất Á Đông. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và để lại nhiều ấn tượng với gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn cùng nét đẹp dịu dàng, chuẩn "gái Hà Nội gốc".

Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, nhan sắc của Doãn Hải My không những không phai mờ mà còn ngày càng thăng hạng. Mới đây, nàng WAG Hải My lại khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện cực xinh đẹp trong bộ ảnh đón sinh nhật 1 tuổi của con trai Minh Đăng. Hải My mặc áo dài ông và vấn tóc dịu dàng, trong nhan sắc hiện tại của vợ Văn Hậu nhiều người phải nốt lên còn xinh hơn cả thời thi hoa hậu. Doãn Hải My của hiện tại vóc dáng vẫn nuột nà dù mới sinh con, nhan sắc của mẹ một con mặn màn, ngọt ngào và vô cùng đằm thắm.

Nhan sắc ngọt ngào không điểm chê của Doãn Hải My

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Văn Hậu

Hải My thường xuyên lựa chọn áo dài cho các dịp lễ, sự kiện quan trọng hoặc khi xuất hiện bên cạnh chồng. Trước đó trong lễ Vu quy, hình ảnh nàng WAG diện áo dài đỏ thướt tha, khoe nhan sắc rạng ngời đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, những lần cô mặc áo dài trắng tinh khôi cũng khiến cư dân mạng liên tưởng đến thời còn là thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Hải My thướt tha trong tà áo dài

Văn Hậu cực bảnh trong bộ ảnh sinh nhật con trai 1 tuổi

Sau đám cưới linh đình diễn ra vào cuối năm 2023, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cậu con trai đầu lòng – bé Minh Đăng (tên gọi ở nhà là bé Lúa). Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, cho thấy một tổ ấm tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Ngày 2/5/2025 vừa qua, vợ chồng Văn Hậu – Hải My tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Lúa tại một khu đô thị sang trọng ở Hà Nội. Buổi tiệc được trang trí tỉ mỉ, ấm cúng, với sự góp mặt của nhiều bạn bè thân thiết, đồng đội trong giới bóng đá và một số nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình làm cha mẹ của cặp đôi mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chăm chút, gắn bó mà họ dành cho gia đình nhỏ.

Đoàn Văn Hậu hiện đang trong quá trình điều trị chấn thương gót chân dai dẳng, khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 9/2023. Sau nhiều lần điều trị không thành công tại Singapore, anh đã chuyển sang Hàn Quốc để tiếp tục quá trình hồi phục. Dự kiến, thời gian hồi phục sẽ kéo dài từ 8 đến 9 tháng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2025.

Trong suốt thời gian điều trị, Văn Hậu luôn nhận được sự đồng hành và động viên từ vợ là Doãn Hải My. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và cập nhật về quá trình hồi phục của chồng, thể hiện sự ủng hộ và tình cảm dành cho chàng cầu thủ.