Vinicius xấu hổ vì bê bối ngoại tình

Ngôi sao Real Madrid Vinicius Junior đang trở thành tâm điểm của truyền thông Brazil sau khi bị lộ bê bối tình cảm. Cầu thủ sinh năm 2000 bị cáo buộc có mối quan hệ ngoài luồng với người mẫu Day Magalhaes trong khi vẫn đang gắn bó với MC nổi tiếng Virginia Fonseca.

Theo báo chí Brazil, vụ việc bắt đầu khi những tin nhắn tình cảm giữa Vinicius và Magalhaes bị rò rỉ trên mạng xã hội. Sau khi thông tin lan truyền, Fonseca được cho là đã lập tức cắt đứt liên lạc với chân sút của Real Madrid, khiến anh rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Cuộc tình tay ba giữa MC Fonseca (trái), người mẫu Magalhaes (giữa) và Vinicius

Đối mặt làn sóng chỉ trích, Vinicius đã đăng tải một bức thư xin lỗi công khai trên Instagram cá nhân. Trong đó, anh thừa nhận bản thân "bất cẩn và thiếu suy nghĩ", đồng thời bày tỏ sự hối hận sâu sắc.

"Tôi đã làm tổn thương người mà mình yêu quý. Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ đáng khâm phục. Tôi xin lỗi vì đã khiến cô ấy và nhiều người thất vọng," Vinicius viết. Anh khẳng định sẽ thay đổi, sống trung thực và tôn trọng hơn trong các mối quan hệ.

Báo chí Brazil cho biết đây không phải lần đầu tiên tiền đạo người Brazil dính tin đồn tình cảm. Trước đó, anh từng được cho là có quan hệ thân thiết với nhiều người đẹp trong giới giải trí. Tuy nhiên, bê bối lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Vinicius, người vốn đang là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của Real Madrid và tuyển Brazil.