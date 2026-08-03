Vinicius tung loạt ảnh bên bạn gái sexy giữ lúc chuẩn bị gặp Real đàm phán kích hoạt "bom tấn" 145 triệu euro đến Arsenal

Vinicius kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng.

Vinicius đã khép lại kỳ nghỉ sau World Cup 2026 bằng những khoảnh khắc hạnh phúc của bên bạn gái Virginia Fonseca tại bãi biển Reserva, Rio de Janeiro. Loạt ảnh cả hai trao nhau những cử chỉ tình tứ, qua đó chính thức đập tan tin đồn rạn nứt trước thềm World Cup.

Đáng chú ý, tiền đạo người Brazil còn gây bất ngờ lớn khi lộ diện với diện mạo hoàn toàn mới. Sau khi khép lại giải đấu tại Bắc Mỹ, Vinicius đã tranh thủ thực hiện ca phẫu thuật tạo hình cằm tại quê nhà Goiânia bằng phương pháp chất làm đầy để gương mặt trở nên góc cạnh, cân đối hơn. Diện mạo mới cùng cuộc sống đời tư viên mãn đang giúp ngôi sao sinh năm 2000 duy trì sự tự tin tối đa trước khi bước vào chặng đường tiếp theo của sự nghiệp – nơi bản hợp đồng lịch sử cùng Arsenal có thể đang chờ đón anh.

Loạt khoảnh khắc Vinicius với diện mạo mới sau phẫu thuật (Ảnh: IG)

Ngôi sao Brazil đã có kỳ nghỉ trọn vẹn (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Vinicius đi chơi cùng bạn gái và người thân (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Theo nguồn tin từ báo chí quốc tế, đội bóng chủ sân Emirates đã gửi đề nghị chính thức trị giá 145 triệu euro (bao gồm 135 triệu euro phí trả thẳng kèm các khoản phụ phí dựa trên thành tích) tới đại diện Tây Ban Nha. Động thái này không chỉ khẳng định tham vọng xưng bá của Arsenal tại Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu, mà còn đánh dấu thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Chưa dừng lại ở đó, thông tin từ truyền thông Anh cho biết Arsenal đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Roc Nation - công ty đại diện của Vinicius. Để thuyết phục chân sút 26 tuổi gật đầu, "Pháo thủ" sẵn sàng trao cho anh bản hợp đồng cùng mức lương "khủng" nhất lịch sử câu lạc bộ, biến tiền đạo người Brazil trở thành trung tâm trong dự án dài hạn của HLV Mikel Arteta.

Bế tắc ở Bernabeu và ngã rẽ sự nghiệp

Thương vụ "bom tấn" này bùng nổ trong bối cảnh tương lai của Vinicius tại Bernabeu dần trở nên mờ mịt. Dù hợp đồng hiện tại giữa ngôi sao người Brazil và Real Madrid còn thời hạn đến mùa hè 2027, các cuộc đàm phán gia hạn đã rơi vào bế tắc suốt gần một năm qua. Theo AS, Vinicius sẽ trở lại Real và có cuộc nói chuyện với HLV cũng như lãnh đạo của Real.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước hai lựa chọn nghiệt ngã: hoặc bán ngôi sao sáng giá nhất để thu về khoản tiền khổng lồ ngay trong hè này, hoặc tiếp tục giữ người để rồi đối mặt với rủi ro mất trắng khi hợp đồng bước vào năm cuối.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ bản thân Vinicius cũng đã cởi mở hơn với viễn cảnh chia tay La Liga để thử sức tại môi trường khắc nghiệt như Premier League. Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, tham vọng đỉnh cao của Arsenal cùng thế bế tắc của Real Madrid đang mở ra cơ hội vàng để đại diện nước Anh thực hiện thành công thương vụ làm rung chuyển bóng đá thế giới.