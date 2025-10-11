Trước khi bước vào trận đấu này, Brazil đã trải qua chiến dịch vòng loại World Cup tệ nhất lịch sử khi họ thua Bolivia ở trận đấu cuối cùng và chỉ có thể đi tiếp với vị trí thứ 5. Những kết quả kém cỏi của đội bóng xứ Samba thắp lên hy vọng cho Hàn Quốc, đội đang có phong độ tốt hơn.

Tuy nhiên ngay phút thứ 13, đội chủ nhà đã vỡ mộng. Estevao nhập thành đón đường chuyền như đặt của đồng đội và ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng từ sớm giúp Brazil dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Họ liên tiếp hãm thành khiến Hàn Quốc hầu như không thể lên bóng. Thậm chí cả hiệp 1, đội chủ nhà không một lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Và phút 41, cách biệt được nhân đôi cho Brazil. Rodrygo có pha xử lý uyển chuyển, loại bỏ hậu vệ Hàn Quốc và dứt điểm ghi bàn. Brazil khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0 và ngay đầu hiệp 2, đại diện Nam Mỹ đã liên tiếp chọc thủng lưới đối thủ.

Vinicius ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn

Phút 47, Kim Min-jae có pha bóng hớ hênh, định lừa qua Estevao nhưng anh lại xử lý lỗi, tạo cơ hội cho sao trẻ Chelsea ghi bàn và 2 phút sau Rodrygo hoàn tất cú đúp. Người kiến tạo cho anh là Vinicius với pha mớm bóng vừa tầm.

Trận đấu chưa trôi qua 50 phút nhưng Hàn Quốc đã nhận tới 4 bàn thua. NHM cũng như cầu thủ chủ nhà tỏ rõ vẻ mặt thất vọng. Son Heung-min và đồng đội gần như không thể lên bóng. Rất may cho họ là Brazil có dấu hiệu “no nê” nên không còn quá ham tấn công.

Thay vào đó, họ giữ nhịp độ trận đấu ở mức vừa phải, sử dụng kỹ năng thượng thừa của mình để kiểm soát từ giữa khiến đối thủ gần như không thể lên bóng. Cả hiệp 2, Hàn Quốc chỉ tung ra được đúng 1 tình huống dứt điểm trúng đích. Và đó cũng là tình huống duy nhất mà họ khiến thủ môn Brazil phải làm việc trong trận.

Trước khi trận đấu kết thúc, Brazil đã ấn định chiến thắng bàn tay nhỏ với tình huống tỏa sáng của Vinicius . Cầu thủ Real giúp đội nhà đẩy lùi chỉ trích sau giai đoạn kém cỏi ở vòng loại, và anh khiến chính Hàn Quốc phải đối mặt với thất bại đậm nhất trong 9 năm qua (sau trận thua Tây Ban Nha 1-6 hồi 2016).