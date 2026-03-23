Vinicius rực sáng, Real Madrid thắng nghẹt thở derby Madrid

Trận derby thủ đô Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Real Madrid nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đội khách. Dani Carvajal buộc thủ môn Juan Musso phải trổ tài cứu thua, trong khi Federico Valverde sút dội cột dọc ở phút thứ 10.



Trận derby Madrid có hơn 77.000 khán giả theo dõi

Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid đáp trả với pha dứt điểm nguy hiểm của Marcos Llorente nhưng thủ môn Andriy Lunin đã phản xạ xuất sắc. Bị Real Madrid chơi lấn lướt, Atletico Madrid dù vậy lại là đội mở tỉ số khá bất ngờ ở phút 33.

Từ quả căng ngang của Matteo Ruggeri bên cánh trái, Giuliano Simeone chạm bóng tinh tế để Ademola Lookman băng vào đệm lòng chính xác khiến sân Bernabéu chết lặng. Đây tiếp tục là minh chứng cho khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của đội bóng áo sọc đỏ trắng mùa này.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng lật ngược thế cờ chỉ trong vòng 10 phút. Phút 53, Brahim Diaz bị phạm lỗi trong vòng cấm và Vinicius Junior không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để gỡ hòa 1-1.

Chỉ ba phút sau, sai lầm của hàng thủ Atletico giúp Federico Valverde cướp bóng ngay trong vòng cấm trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-1.

Tuy nhiên, đội khách không dễ dàng đầu hàng. Phút 68, cầu thủ vào sân thay người Nahuel Molina tung cú sút xa cực mạnh từ khoảng 25 m, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, san bằng tỉ số 2-2 trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ năm phút sau, Vinicius Junior một lần nữa tỏa sáng. Tiền đạo người Brazil đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc xa ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Sau 13 lần chạm trán đối thủ cùng thành phố, cuối cùng Vinicius cũng xé được lưới Atletico, lại bằng cú đúp rất quan trọng và đầy ý nghĩa.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Valverde nhận thẻ đỏ, buộc đội chủ nhà phải chơi thiếu người. Atletico Madrid dồn lên tìm bàn gỡ, Julián Álvarez sút dội cột dọc còn Alexander Sørloth cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, nhưng Real Madrid vẫn đứng vững.