Vinh Hiển - Minh Quân đánh cho Ben Johns và top 1 Pickleball thế giới “toát mồ hôi hột”

Trong khuôn khổ PPA Tour Asia - Malaysia Cup 2025, cặp đôi Việt Nam Vinh Hiển - Minh Quân đã tạo nên một trận đấu kịch tính khi đối đầu cùng Ben Johns và Christian Alshon (Top 1 trên BXH DUPR nội dung đánh đơn).

Cặp đôi của Việt Nam khởi đầu không được suôn sẻ khi để thua trong set 1 với tỷ số 0-11. Tưởng như đây sẽ là 1 trận đấu dễ dàng với 2 quái vật của làng Pickleball thế giới nhưng tại set đấu thứ 2, Vinh Hiển và Minh Quân đã vùng lên mạnh mẽ. Cặp đôi Việt Nam đưa thế trận vào thế giằng có và cuối cùng dứt điểm set đấu 2 với tỷ số 11-9.

Ben Johns và Alshon toát mồ hôi với màn trình diễn của 2 tay vợt Việt Nam

Ở set đấu cuối cùng, 2 bên giành giật nhau từng điểm, thậm chí Vinh Hiển - Minh Quân còn vươn lên dẫn trước 8-7.

Những phút giây thăng hoa của Vinh Hiển và Minh Quân.

Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, Ben Johns và Alshon đã trở lại đúng thời điểm và kết thúc set đấu với tỷ số 11-8. Giành quyền vào vòng tứ kết 1 cách nhọc nhằn.

Cũng ở vòng 1/16 này, Linh Giang - Hoàng Nam cũng phải dừng bước trước đối thủ rất mạnh là Zane Navratil - Armaan Bhatia. Phúc Huỳnh cùng đồng đội trẻ Tama Shimabukuro cũng không thể vượt qua vòng này. Như vậy, tại vòng tứ kết không còn tay vợt nào của Việt Nam tại nội dung đôi nam PPA Tour Asia - Malaysia Cup 2025.



