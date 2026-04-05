Viettel FC thoát thua trong ngày SLNA nhận 2 thẻ đỏ

SLNA và Viettel FC cầm hòa nhau trên sân Vinh. ẢNH: TÂM HÀ

SLNA rất cần một chiến thắng nhằm yên tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Viettel FC cũng hướng đến mục tiêu tương tự nhằm nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua vô địch với đội đầu bảng CAHN.

Các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn, với lợi thế được thi đấu trên sân Vinh, đã bắt nhịp tốt hơn. Sau 8 phút, đội bóng xứ Nghệ có bàn thắng mở tỷ số. Đinh Viết Tú phá bóng hỏng trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Vương Văn Huy thoát xuống đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt trong thế đối mặt.

Sau bàn thua, Viettel FC đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của đội khách gặp bế tắc trước hệ thống phòng ngự của SLNA, đồng thời vẫn giữ tâm lý thận trọng nhằm đề phòng những pha phản công từ đối thủ.

Ngoài đường biên, HLV Velizar Popov liên tục đưa ra những điều chỉnh về nhân sự lẫn con người. Trong đó, ông tung tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng vào sân, đồng thời cho phép trung vệ Việt kiều Kyle Colonna tích cực tham gia tấn công. Phải đến phút 86, nỗ lực lên bóng của Viettel FC mới được đền đáp. Mạnh Dũng thực hiện quả treo bên cánh phải, Colonna ập vào khiến hệ thống phòng ngự của SLNA lúng túng, từ đó mở ra cơ hội cho Pedro dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt của Viettel FC trở lại quê nhà gặp SLNA. ẢNH: TÂM HÀ

Pha lập công muộn của Pedro tiếp thêm hưng phấn cho Viettel FC. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ SLNA buộc phải phạm lỗi nhằm giảm nhịp tấn công của đối phương. Phút 90+6, Đặng Quang Tú của đội chủ nhà bị trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, ban huấn luyện SLNA phản ứng gay gắt, cho rằng ông Linh đã quá nặng tay. Hệ quả, một trợ lý của HLV Văn Sỹ Sơn bị trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền chỉ đạo.

Tuy nhiên, quãng thời gian hơn 1 phút bù giờ còn lại là không đủ để Viettel FC tận dụng lợi thế thi đấu hơn người, qua đó đành chấp nhận tỷ số hòa 1-1 trên sân Vinh. Kết quả này khiến thầy trò HLV Velizar Popov chỉ có 35 điểm, bị đội đầu bảng CAHN nới rộng cách biệt lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Còn SLNA tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn đã có 20 điểm, nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm so với nhóm có nguy cơ rớt hạng.