Việt Nam xếp trên Thái Lan và Malaysia trên BXH châu Á

Các đại diện Việt Nam đã bước vào đấu trường châu Á mùa giải 2026/27.

Theo tính toán của trang Footy Ranking, bóng đá Việt Nam đang tạm thời xếp thứ 10 trên BXH điểm tích lũy cấp CLB châu Á mùa giải 2026/27. Điểm số của Việt Nam đang có là 3,133 điểm với thành tích từ 2 CLB CAHN và Thể Công Viettel.

Tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite), CLB CAHN khởi đầu bằng trận thua 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) và tạm xếp thứ 15 ở vòng bảng. Tuy nhiên, trước đó nhà vô địch V.League đã kịp tích lũy 3,000 điểm nhờ việc lọt vào vòng bảng Cúp C1 sau chiến thắng trước Adelaide United.

CLB CAHN là đội bóng Việt Nam đầu tiên góp mặt tại Cúp C1 châu Á phiên bản mới (với tên gọi AFC Champions League Elite)

Ở Cúp C2 (AFC Champions League Two), CLB Thể Công hòa 1-1 trước Melbourne Victory. Đương kim á quân V.League bị dẫn trước nhưng sau đó đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Ribamar ở phút 62. Kết thúc lượt trận đầu tiên, Thể Công tạm xếp thứ ba bảng E Cúp C2 châu Á.

Việt Nam xếp thứ 10 trên BXH mùa 2026/27 với điểm tích lũy: 3,133 điểm

Theo cách tính điểm tích lũy của LĐBĐ châu Á, mỗi trận thắng hoặc hòa đều mang về những điểm số. Điểm số này giúp nền bóng đá thăng hạng trên BXH tổng thành tích cấp châu Á, từ đó có thêm suất tham dự các cúp châu Á.

Tính riêng ở mùa giải 2026/27, Việt Nam đang đạt thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á, xếp trên những Thái Lan, Indonesia , Singapore hay Malaysia. Nhưng để duy trì được vị trí này, 2 CLB CAHN và Thể Công sẽ phải nỗ lực vược bậc. Bởi phía trước là lịch thi đấu đầy khó khăn với những đối thủ cực mạnh chờ đón.