Việt Nam tranh chức vô địch với Mỹ ở chung kết World Cup Pickleball 2026

Tấm vé bước vào chung kết nội dung đội tuyển quốc gia tại Pickleball World Cup 2026 đã thuộc về Việt Nam sau ngày thi đấu bùng nổ cảm xúc tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Đội chủ nhà sẽ tranh chức vô địch với Mỹ.

Hành trình bước vào chung kết của Việt Nam là một cuộc marathon thể lực và thần kinh đầy nghẹt thở. Trong trận tứ kết, Việt Nam từng nhiều lần trầy trật trước đối thủ khó chịu Australia. Đội khởi đầu với gáo nước lạnh khi để thua 11-21 ở nội dung đôi nữ.

Nhưng sau đó, các tuyển thủ chủ nhà đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc khi ván đôi nam gỡ gạc bằng thắng lợi áp đảo 21-6, đưa tỷ số về 1-1. Sự giằng co tiếp diễn ở ván thứ ba khi đôi nam nữ Việt Nam kiểm soát nhịp độ tốt hơn, thắng thuyết phục 21-13 để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Tuy vậy, bản lĩnh của các tay vợt xứ chuột túi lập tức đưa trận đấu về vạch xuất phát ở lượt trận thứ tư. Kịch tính được đẩy lên tột độ ở ván thứ 5 nội dung đơn nữ, thời điểm đại diện Australia thi đấu thăng hoa và giành chiến thắng 21-14, qua đó dẫn ngược 3-2.

Lúc này, tuyển Việt Nam rơi vào thế chân tường với áp lực buộc phải thắng, đại diện đơn nam của Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh phi thường bằng những pha tấn công chính xác, xuất sắc đè bẹp đối thủ với tỷ số 21-13 để san bằng 3-3.

Trên đà hưng phấn, các tay vợt đại diện cho chủ nhà đã dứt điểm cuộc chơi bằng kết quả 4-3 trong ván đấu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam giành vé vào bán kết gặp Nhật Bản.

Khác với tứ kết, đội tuyển đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Các tay vợt chủ nhà phô diễn sức mạnh vượt trội để đánh bại đối thủ mạnh Nhật Bản với tỷ số tuyệt đối 4-0. Ngay từ những pha giao bóng đầu tiên, bộ đôi Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã làm chủ hoàn toàn mặt sân, áp đặt lối đánh biến hóa để mở màn thuận lợi bằng chiến thắng cách biệt 21-12 ở nội dung đôi nam.

Tiếp đà hưng phấn, Lý Hoàng Nam lập tức bước vào ván đôi nam nữ khi sát cánh cùng Sĩ Bội Ngọc. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, liên tục dồn ép và bẻ gãy các đợt phản công của đối phương để tái lập tỷ số thắng lợi 21-12. Không khí trên các khán đài Tiên Sơn càng thêm cuồng nhiệt khi Sophia Huỳnh Trần cùng Tâm Ken xuất sắc vượt qua đôi nữ Nhật Bản với kết quả 21-15.

Ngay sau đó, chính Sophia tiếp tục thi đấu thăng hoa bên cạnh Quang Dương ở trận đôi nam nữ kế tiếp, ấn định chiến thắng 21-17. Màn trình diễn hủy diệt với chuỗi 4 ván thắng liên tiếp đã giúp tuyển Việt Nam dứt điểm trận đấu sớm mà không cần bước vào 2 lượt đấu đơn nam và đơn nữ còn lại.

Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu những tay vợt đến từ Mỹ ở trận chung kết diễn ra vào lúc 19h40 hôm nay, ngày 6/9.