Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới

Giải Vô địch Vovinam Thế giới Lần thứ 8 năm 2025 (The 8th WVVF World Vovinam Championships 2025) diễn ra tại Bali, Indonesia, từ ngày 02 – 07/11/2025. Giải đấu lần thứ 8 này có sự tham dự của hơn 600 VĐV đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào Vovinam phát triển thuộc 4 châu lục: Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Đại dương. Các vận động viên tranh tài ở 45 bộ huy chương thi quyền và thi đấu đối kháng gồm 26 nội dung quyền và 19 hạng cân đối kháng.

Sự kiện thể thao đỉnh cao này không chỉ là nơi tranh tài của các võ sĩ xuất sắc nhất thế giới mà còn mang trong mình một sứ mệnh lịch sử: hiện thực hóa giấc mơ Olympic cho môn võ truyền thống của Việt Nam.

Đây là sân chơi quan trọng nhất để các võ sĩ hàng đầu thế giới thể hiện tài năng, kỹ thuật và tinh thần thượng võ. Đối với các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển Vovinam Việt Nam, giải đấu là cơ hội để khẳng định vị thế dẫn đầu, sau những thành công ở các giải quốc gia trong năm 2025.

Sự kiện này là thước đo chính xác nhất cho trình độ chuyên môn của Vovinam trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, đội tuyển vovinam Việt Nam đăng ký 39 tuyển thủ tham dự các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn quyền. Với sự tiến bộ của các nước, các cuộc tranh tài diễn ra gay cấn, quyết liệt. Các võ sĩ đã phải vất vả mới có thể giành chiến thắng sau cùng.

Cuộc đua top 3 toàn đoàn thuộc về 3 quốc gia có sự đầu tư và lực lượng tham dự đông đảo. Trong đó, Algieria và Cambodia cạnh tranh nhau đến nội dung cuối cùng mới xác định được vị trí top 3 chung cuộc. Theo đó, hạng 3 toàn đoàn thuộc về Cambodia với 7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ. Vị trí á quân thuộc về Algieria khi họ có 9 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ.

Sau 4 ngày tranh tài đội tuyển Vovinam Việt Nam giành được 24 HCV, 1 HCB để bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn.

Một số hình ảnh đòn đánh uy lực của vđv Việt Nam:

Đánh giá chất lượng giải đấu, Võ sư Florin Macovei - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới cho biết: “Giải đấu năm nay nhiều cường quốc thể thao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Pháp, Algieria đều tham dự. Đáng chú ý, hai cường quốc về võ thuật như Nhật Bản và Hàn Quốc có chất lượng VĐV tiến bộ đáng kể. Chúng tôi tin rằng tương lai chất lượng và số lượng các VĐV sẽ tăng hơn nữa khi các quốc gia đang đầu tư phát triển Vovinam”. Dự kiến Giải Vô địch Vovinam Thế giới Lần thứ 9 năm 2027 sẽ diễn ra tại Algieria. Năm 2015, Giải Vô địch Vovinam Thế giới cũng đã được tổ chức tại quốc gia châu Phi này.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á diễn ra tại Bali

Chiều ngày 7/11, tại Buleleng, Bali (Indonesia), Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) đã được tổ chức nhân dịp Giải Vô địch Thế giới Vovinam lần thứ 8 đang diễn ra tại Bali.

Hội nghị tập trung thảo luận, điều chỉnh và bổ sung nhân sự của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Chấp hành SEAVF đến từ 5 quốc gia thành viên gồm Indonesia, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và Philippines, cùng sự giám sát của ông Florin Macovei, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới (WVVF).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Ou Ratana, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Campuchia, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Ông I Nyoman Yamadhiputra (Indonesia) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký SEAVF.

Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á gồm có: Ông Nguyễn Bình Định (Việt Nam), Ông Jop Malonzo (Philippines), Ông U Ye Mint (Myanmar), Ông Santipharp Intaraphartn (Thái Lan).

Bên cạnh đó, bà Dolly Khin Lay Mon được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á. Đáng chú ý, hội nghị cũng thống nhất chọn Campuchia là nước đăng cai Giải Vô địch Vovinam châu Á năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Vovinam trong khu vực.

Hội nghị lần này được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tổ chức và thúc đẩy phong trào Vovinam tại Đông Nam Á, hướng tới mở rộng ảnh hưởng của môn võ Việt trên đấu trường quốc tế.