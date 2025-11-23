Việt Nam thắng nhọc Lào: Mưu cũ của thầy Kim & bài mới cho kình địch Malaysia?

Tối 19/11 vừa rồi, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng khá vất vả 2-0 trên sân ĐT Lào. Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ, chỉ ghi được một bàn thắng nhờ Xuân Son (11m) và Tuấn Hải. Nhớ về trận thắng khó của ĐT Việt Nam, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Ban đầu tôi dự đoán tỷ số 3-0. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi về cuối, những gì diễn ra cũng hợp lý. Lào chủ động đá thấp, dù là đội chủ nhà nhưng họ ưu tiên hạn chế bàn thua và cố giữ sạch lưới càng lâu càng tốt. Việt Nam thì cầm bóng nhiều, ép sân nhưng lại không dứt điểm tốt. Khi có cơ hội thì lại tỏ ra nôn nóng.

Đây vẫn là kịch bản quen thuộc dưới thời ông Kim: trông vào sự thay đổi người. Đối thủ càng đá càng đuối, còn Việt Nam đưa những nhân tố mới, đặc biệt là hàng công, vào sân để đẩy tốc độ lên khiến họ không chịu nổi. Cả một năm qua, từ Asian Cup đến nay, chúng ta thường xuyên giải quyết trận đấu trong hiệp hai.

Về trận này, tôi hài lòng với ba điểm, và đặc biệt mừng vì Xuân Son trở lại tốt. Đúng như tôi hình dung, anh không nên đá chính mà vào sân ở hiệp hai khi đối thủ đã mệt. Cảm giác bóng tốt, hòa nhập nhanh và ghi bàn mở tỷ số. Nếu không có bàn ấy, chưa chắc Tuấn Hải đã có pha tung móc tự tin như vậy.

Sau ba điểm, điều khiến tôi vui nhất chính là màn trở lại của Xuân Son. Anh chưa đá phút nào cho Nam Định mùa này nhưng lên tuyển lại bắt nhịp rất ổn. Điều đó giúp chúng ta lạc quan cho lần tái đấu Malaysia vào tháng 3 năm sau".

ĐT Việt Nam mở tỷ số nhờ công Xuân Son trên chấm 11m ở phút 68.

BOX: Nói về việc ĐT Việt Nam chơi chưa hiệu quả trước Lào, HLV Kim Sang-sik cũng giãi bày: "Tôi muốn thử sơ đồ mới để tăng cường khả năng tấn công và luân chuyển bóng nhanh hơn, do đó tôi đã dùng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc. Nhưng màn trình diễn chưa tốt như mong đợi, mọi thứ cần thời gian để cải thiện".

Đánh giá kỹ hơn về sự kém hiệu quả của các chân sút, đặc biệt là ngôi sao Tiến Linh trong hiệp một, BLV Quang Huy thẳng thắn nêu:

"Đúng là vô duyên. Việt Nam tạo được thế trận, có cơ hội nhưng dứt điểm quá thiếu may mắn. Câu chuyện Tiến Linh không mắn bàn thắng giờ đã quen. Dù được HLV Lê Huỳnh Đức kèm cặp ở CLB, cảm giác Linh vẫn có một "ngưỡng" chưa vượt qua được. Từ cú sút xa vào lưới UAE năm 2019 đến nay đã sáu năm, và chúng ta vẫn chờ anh bứt phá.

Văn Đô thì hợp với vai trò dự phòng hơn là đá chính. Tôi nghĩ ông Kim đã tính toán: hiệp một đá sân khách trước đối thủ phòng ngự sâu sẽ rất khó khăn, nên ông giữ những mũi nhọn tốt nhất cho hiệp hai. Dù vậy, tôi vẫn mong đội tuyển có một phương án rõ ràng hơn để ghi bàn ngay trong hiệp một, thay vì chỉ trông vào thay người như hiện nay".

ĐT Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự, chiến thuật nên trình diễn chưa như ý.

Đáng chú ý ở trận gặp Lào là Quang Vinh chơi trung vệ lệch trái, đồng thời vẫn thường xuyên dâng cao tấn công cùng Văn Vĩ. Nói về sự thay đổi này, BLV Quang Huy tiếp:

"Về lý thuyết, ba trung vệ gồm Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng và Quang Vinh là khung ổn. Nhưng nhiều thời điểm, Quang Vinh dâng lên hỗ trợ tấn công khiến Việt Nam gần như đá hai trung vệ. Đây là sự uyển chuyển rất cần thiết.

Lối chơi ba trung vệ hiện đại đều đòi hỏi khả năng "leo biên – lùi về" linh hoạt kiểu này. Cách dùng Quang Vinh giúp không lãng phí tố chất, đồng thời tăng hỏa lực cánh trái. Và khi Văn Khang trở lại, anh ấy cũng có thể tạo hiệu ứng tương tự".

Một quyết định sử dụng nhân sự khác của HLV Kim Sang-sik cũng tạo tranh luận, đấy là thủ môn Đặng Văn Lâm. BLV Quang Huy cho rằng đúng là phong độ của Văn Lâm có thể chưa tốt, nhưng đẳng cấp, sự cống hiến của anh trong quá khứ vẫn là niềm tin để ông thầy Hàn Quốc quyết định chọn cho bắt chính trước Lào:

"Đúng vậy. Văn Lâm mới trở lại bắt chính hồi tháng 10 nên tâm lý vẫn có vấn đề. Nhưng tới hôm nay, khi V.League đang diễn ra, anh đã vào nhịp. Không thể yêu cầu Lâm giỏi chơi chân như các thủ môn hiện đại, nhưng nếu đội tuyển chấp nhận lối chơi kiểm soát từ dưới lên thì điều quan trọng nhất là sự an toàn. Và hôm nay Lâm đã đáp ứng điều đó".