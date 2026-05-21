Việt Nam sắp bốc thăm World Cup 2026, lộ diện 2 "miếng mồi ngon" cho thầy trò HLV Cristiano Roland

Vào lúc 21h00 hôm nay, 21/5, sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 4, nên có thể sẽ đối đầu các địch thủ cực kỳ "khủng bố" như Brazil, Pháp, Argentina… (hạt giống số 1) hay Croatia, Bỉ, Colombia… (hạt giống số 2).

Ngay cả nhóm hạt giống số 3 cũng có nhiều cái tên khiến U17 Việt Nam phải quan ngại sâu sắc, như Bờ Biển Ngà, Cameroon, Đan Mạch…

Song giữa 36 cái tên của nhóm hạt giống số 1, 2 và 3 ấy, lại tồn tại 2 cái tên đích thực là "miếng mồi ngon" cho U17 Việt Nam nếu chúng ta may mắn gặp phải 1 trong 2. Ấy chính là 2 đội thuộc nhóm hạt giống số 3, New Caledonia và Fiji.

Trên BXH FIFA, đây là 2 nền bóng đá thấp hơn Việt Nam rất nhiều, với New Caledonia hạng 151 và Fiji hạng 154. Vậy nhờ đâu mà là nền bóng đá này có đội U17 dự World Cup?

Đó là bởi họ thuộc Châu Đại Dương, nơi có 3 suất dự VCK U17 châu Á 2026, được xác định dựa theo 3 đội xuất sắc nhất giải Vô địch U16 Châu Đại Dương năm 2025. Tại giải này, New Zealand, nền bóng đá hạng 85 thế giới, vô địch tuyệt đối. Còn New Caledonia thua 0-2 ở Chung kết nhưng đã có vé dự World Cup. Fiji hòa New Caledonia 1-1 ở Bán kết (thua 4-5 ở loạt luân lưu), rồi thắng Papua New Guinea 1-0 ở trận trạnh hạng Ba nên có vé dự World Cup.

Món quà nhưng không thể chủ quan!

Rõ ràng, so với các đội khác thuộc nhóm hạt giống số 3, New Caledonia và Fiji yếu hơn hẳn. Bởi thế, họ sẽ là "món quà" cực lớn cho chúng ta nếu bốc thăm được.

Tất nhiên khi chưa đấu với nhau, lại đặc biệt ở sân chơi trẻ vốn nhiều bất ngờ, thì chưa thể nói trước được gì.

Dù được xem là những đối thủ "dễ thở" hơn mặt bằng chung tại World Cup, song cả U17 Fiji lẫn U17 New Caledonia đều có những điểm đáng chú ý. U17 New Caledonia gây ấn tượng bằng lối chơi giàu thể lực, thiên về bóng dài và tranh chấp mạnh mẽ. Tại giải U16 châu Đại Dương 2025, đội bóng này chỉ thủng lưới 3 bàn sau 5 trận và như đã nói, từng cầm hòa Fiji trước khi thắng trên chấm luân lưu.

U17 Fiji (áo trắng) và U17 New Caledonia (áo xám) trong trận Bán kết U16 Châu Đại Dương năm 2025.

Trong khi đó, U17 Fiji lại sở hữu tốc độ cùng tinh thần thi đấu khá khó chịu. Đội bóng trẻ này thường chơi rất quyết liệt ở hai biên và không ngại va chạm. Dù nền bóng đá Fiji không được đánh giá cao ở cấp độ thế giới, nhưng các đội trẻ của họ nhiều năm qua vẫn duy trì sự hiện diện đều đặn ở các giải đấu khu vực châu Đại Dương. Vì thế, nếu chạm trán Fiji hay New Caledonia, U17 Việt Nam vẫn cần nhập cuộc với sự tập trung tối đa thay vì chủ quan.

Hiện có không ít ý kiến đang cho rằng, U17 Việt Nam nên gặp Brazil thuộc nhóm 1, Croatia thuộc nhóm 2 và New Caledonia/Fiji thuộc nhóm 3. Với bảng đấu ấy, chúng ta vừa được gặp các đội hạng đầu thế giới để "cọ xát" mà vẫn có cơ hội kiếm điểm mang về.

Còn về cơ hội để U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng thì quả thật khó lắm thay. Bởi bất cứ đội nào thuộc nhóm hạt giống số 1 và 2 đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều.

Với U17 Việt Nam, chúng ta đã vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026 sau đó thua U17 Australia 0-3 ở Tứ kết. Đội hiện đã về Việt Nam và nghỉ ngơi ngắn ngày, trước khi lại bắt đầu quá trình rèn luyện để hướng về VCK World Cup lịch sử sẽ diễn ra vào 19/11 – 13/12 cuối năm.