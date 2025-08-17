Việt Nam quyết hạ Thái Lan sau kết quả buồn trước Australia

Trong bối cảnh diễn ra giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ khi chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Australia ở vòng bán kết. Dù kết quả không như mong đợi, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn tỏ ra rất kiên định vào khả năng của đội trước trận tranh huy chương đồng sắp tới với kình địch Thái Lan.

HLV Chung đã chia sẻ: "Đã lâu rồi tuyển nữ Việt Nam mới nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như hôm nay từ người hâm mộ. Các cầu thủ đã chơi nỗ lực hơn trong hiệp hai, nhưng tiếc là vẫn không thể xoay chuyển kết quả. Trận tới chắc chắn phải tốt hơn. Thái Lan là đối thủ quen thuộc, và nếu chúng ta nhập cuộc tập trung, chơi kỷ luật, cơ hội chiến thắng là rất lớn."

Thua nữ U23 Australia, nữ Việt Nam còn cơ hội vớt vát danh dự ở trận tranh hạng Ba với kình địch Thái Lan. Ở vòng bảng, nữ Việt Nam đã thắng nữ Thái Lan 1-0.

Tiền vệ Bích Thùy cũng thể hiện nỗi lòng mình khi đội để lỡ cơ hội vào chung kết: "Cả đội thật sự buồn vì không thể thi đấu đúng kỳ vọng. Dù thầy đã dặn dò rất nhiều nhưng chúng tôi nhập cuộc chưa tốt. Cá nhân tôi sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới trận cuối cùng, quyết tâm mang về tấm HCĐ."

Theo thông tin từ huấn luyện viên U23 Australia, Joseph Palatsides, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối chơi kiên cường trong suốt trận đấu và đáng được tôn trọng: "Đây là một trận đấu tuyệt vời và rất khó khăn. Hiệp một chúng tôi kiểm soát tốt thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi kiên cường."

Với sự quyết tâm từ BHL và các cầu thủ, người hâm mộ hy vọng rằng trận tranh huy chương đồng sắp tới sẽ diễn ra mãn nhãn và hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến đầy kịch tính giữa Việt Nam và Thái Lan. Hãy cùng chờ xem đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm gì để kết thúc hành trình của họ trên sân nhà với một sự tự hào và thành tích đáng ghi nhận.