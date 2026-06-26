Việt Nam nổi lên thành điểm đến hấp dẫn của du khách châu Á – Thái Bình Dương

Việt Nam đang hưởng lợi từ làn sóng du lịch nội vùng khi ngày càng nhiều du khách châu Á – Thái Bình Dương ưu tiên những điểm đến gần, an toàn, linh hoạt và giàu trải nghiệm.

Sự thay đổi trong hành vi du lịch của người dân châu Á – Thái Bình Dương đang mở ra cơ hội lớn cho ngành du lịch Việt Nam. Thay vì lựa chọn những hành trình xa, nhiều du khách hiện ưu tiên các điểm đến gần, an toàn, linh hoạt và giàu trải nghiệm văn hóa, giúp Việt Nam nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực.

Đây là kết quả đáng chú ý trong Nghiên cứu Xu hướng Du lịch Toàn cầu (Global Travel Intentions - GTI) năm 2026 do Visa thực hiện với hơn 47.000 người tham gia trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 17.000 người tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hơn 1.000 người Việt Nam.

Việt Nam hưởng lợi từ làn sóng du lịch nội vùng

Theo nghiên cứu, dù nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao, cách lựa chọn điểm đến của du khách đã thay đổi đáng kể. Thay vì những chuyến đi dài ngày đến các thị trường xa, nhiều người ưu tiên các điểm đến quen thuộc, thuận tiện về khoảng cách và có thể linh hoạt điều chỉnh lịch trình.

Xu hướng này đang tạo lợi thế rõ rệt cho Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2026, nước ta đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ và hoàn thành khoảng 42% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế của cả năm.

Bên cạnh dòng khách nội vùng tăng trưởng mạnh, sự phục hồi của thị trường Trung Quốc cũng được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng. Dự báo trong năm nay, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm ba điểm đến được khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất cùng với Hàn Quốc và Thái Lan, khi lượng khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài tiếp tục tăng mạnh.

Trải nghiệm văn hóa và ẩm thực trở thành ưu tiên

Khảo sát cho thấy 63% du khách tại châu Á – Thái Bình Dương lựa chọn các điểm đến trong khu vực, cao hơn nhiều so với châu Âu, Bắc Mỹ hay Trung Đông.

Đối với du khách Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến nước ngoài được yêu thích nhất, tiếp theo lần lượt là Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. Đáng chú ý, có tới 26% người được hỏi cho biết đang lên kế hoạch tới Nhật Bản trong vòng một năm tới.

Không chỉ quan tâm đến nghỉ dưỡng, du khách ngày càng mong muốn được trải nghiệm văn hóa bản địa. Có tới 37% người tham gia khảo sát cho biết khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu.

Ngoài ra, khoảng một phần tư du khách lựa chọn điểm đến để tham dự các sự kiện thể thao và giải trí quốc tế như FIFA World Cup 2026, Formula 1 hay các buổi hòa nhạc K-pop.

Xu hướng này cũng được phản ánh rõ tại Việt Nam khi các tour khám phá di sản, ẩm thực, văn hóa địa phương ngày càng thu hút du khách. Ngoài Hà Nội và TP.HCM, các thành phố biển như Đà Nẵng và Nha Trang đang trở thành lựa chọn được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.

AI và thanh toán số định hình cách đi du lịch

Một điểm nổi bật khác của nghiên cứu là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong quá trình chuẩn bị cho mỗi chuyến đi.

Khoảng 49% người tham gia khảo sát cho biết sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm điểm đến, lên lịch trình hoặc tổng hợp các đánh giá trước khi khởi hành. Đáng chú ý, du khách Việt Nam nằm trong nhóm có mức độ sẵn sàng ứng dụng AI cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Song song với đó, thanh toán điện tử ngày càng trở thành yếu tố được du khách quan tâm. Người Việt đánh giá khả năng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tại điểm đến là yếu tố quan trọng nhất khi chuẩn bị cho chuyến đi, tiếp theo là tính an toàn và bảo mật của phương thức thanh toán.

Theo khảo sát, 73% du khách trong khu vực mang theo thẻ thanh toán hoặc ví điện tử khi đi du lịch, cho thấy các phương thức thanh toán số đang trở thành công cụ không thể thiếu, giúp việc đặt dịch vụ và chi tiêu trở nên thuận tiện hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng dù có xu hướng chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi, du khách vẫn muốn giữ sự linh hoạt trong quá trình trải nghiệm. Có tới 79% đặt trước nơi lưu trú, nhưng chỉ khoảng một nửa đặt trước các hoạt động tham quan. Phần lớn quyết định liên quan đến ăn uống và phương tiện di chuyển được đưa ra sau khi đã đến điểm đến.

Theo Visa, sự kết hợp giữa việc lập kế hoạch chủ động và khả năng thanh toán liền mạch đang góp phần mang lại trải nghiệm du lịch thuận tiện hơn, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh cho các điểm đến như Việt Nam trong cuộc đua thu hút khách quốc tế.