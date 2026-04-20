Việt Nam nhận tin vui từ AFC, mở ra cánh cửa tham dự "siêu giải đấu" quốc tế

Từ mùa giải 2026/27, LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức tăng số đội tham dự Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) lên 32 đội. Mỗi khu vực Đông Á và Tây Á có 16 suất. Trước đó, số suất cho mỗi khu vực là 12.

Với việc tăng số đội dự giải, AFC cũng phân bổ lại số suất cho từng liên đoàn. Theo đó, Việt Nam chính thức được trao 1 tấm vé tham dự vòng play-off tranh vé vòng bảng.

Số suất tham dự Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/27

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài tại Cúp C1 châu Á phiên bản mới. V.League cũng là giải VĐQG thứ ba ở khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách phân bổ suất dự giải.

Kể từ mùa giải 2024/25, Cúp C1 châu Á được tổ chức lại dưới cái tên mới AFC Champions League Elite. Mới chỉ có 2 đội bóng Đông Nam Á từng góp mặt ở vòng bảng "siêu giải đấu" này là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và Buriram United (Thái Lan).

Các đại diện V.League có nhiều nỗ lực khi tham dự giải quốc tế những năm gần đây

Ngoài 1 tấm vé dự vòng play-off Cúp C1, bóng đá Việt Nam còn có 1 suất vào thẳng vòng bảng Cúp C2. Nếu thắng ở trận play-off, đại diện V.League sẽ dự vòng bảng Cúp C1. Còn nếu thua, đội bóng này được chuyển xuống đá vòng bảng Cúp C2.