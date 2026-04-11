Việt Nam lỡ vé World Cup lịch sử, kiên cường đáng khen trước Nhật Bản

U20 Nữ Việt Nam 0-4 U20 nữ Nhật Bản

Ghi bàn: Itamura 18', 61'; Tago 45+1'; Fukushima 45+1'

Thất bại 0-4 trước U20 nữ Nhật Bản ở tứ kết U20 nữ châu Á 2026 khép lại hành trình đáng nhớ của U20 nữ Việt Nam, đồng thời cũng chính thức dập tắt giấc mơ lần đầu góp mặt tại VCK U20 nữ World Cup. Tuy nhiên, nếu nhìn toàn diện, đây không phải là một trận thua đơn thuần, mà là dấu mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 nữ Nhật Bản – ứng viên hàng đầu cho chức vô địch – đã nhanh chóng áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục được đội bóng xứ Mặt trời mọc tạo ra và bàn thắng mở tỷ số đến như điều tất yếu. Phút 18, số 10 của Nhật Bản, Itamura dứt điểm lên góc cao dễ dàng làm tung lưới Lê Thị Thu. Trước đó, đối phương có quả phạt góc ở cánh phải, tạo ra tình huống lộn xộn trước khung thành chúng ta để Itamura rảnh chân dứt điểm.

Bị dẫn bàn sớm, U20 nữ Việt Nam tiếp tục phải lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về kỹ thuật và thể lực, các cô gái áo trắng vẫn duy trì được cự ly đội hình tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, đến phút 45+1, Nhật Bản liên tiếp ghi 2 bàn thắng nhờ công Tago và Fukushima.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Dẫu vậy, U20 nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen khi không hề buông xuôi. Các cầu thủ áo trắng tích cực tranh chấp, bọc lót cho nhau và hạn chế tối đa những khoảng trống nguy hiểm.

Dù vậy, đẳng cấp của Nhật Bản tiếp tục được thể hiện ở những thời điểm quyết định. Phút 61, Itamura thoải mái sút xa tuyệt phẩm, ấn định tỷ số 4-0. Những phút sau đó, Nhật Bản tiếp tục dồn ép U20 nữ Việt Nam nhưng không ghi thêm bàn thắng.

Thua 0-4, U20 nữ Việt Nam chính thức dừng bước ở tứ kết và lỡ hẹn với tấm vé dự World Cup – phần thưởng chỉ dành cho 4 đội mạnh nhất châu lục. Dù vậy, cách các cô gái trẻ Việt Nam chiến đấu trước đối thủ hàng đầu châu Á vẫn xứng đáng được ghi nhận.

Các cô gái áo trắng vẫn kiên cường phòng ngự tới những phút cuối cùng, dù bị dẫn 0-4. Chúng ta cũng có một vài pha phản công tiếc là không thật sự nguy hiểm.

Điểm sáng lớn nhất chính là tinh thần thi đấu kiên cường. Trước một đội bóng từng đánh bại mình tới 10-0 ở giải đấu năm 2024, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không hề sụp đổ. Thay vào đó, họ giữ được sự tập trung, tổ chức phòng ngự tốt hơn và hạn chế đáng kể số bàn thua. Khoảng cách 4 bàn, dù vẫn lớn, nhưng phản ánh rõ sự tiến bộ về bản lĩnh và chuyên môn.

Không chỉ vậy, hành trình tại giải năm nay còn ghi dấu mốc lịch sử khi U20 nữ Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đây là bước tiến quan trọng, cho thấy sự đầu tư và định hướng phát triển bóng đá nữ trẻ đang đi đúng hướng.

Trận thua trước Nhật Bản cũng mang đến nhiều bài học quý giá. Đó là sự khác biệt về tốc độ xử lý, khả năng di chuyển không bóng và tính hiệu quả trong các pha dứt điểm. Nhưng chính những trận đấu như thế này sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, làm nền tảng cho tương lai.

Giấc mơ World Cup chưa thể thành hiện thực, nhưng những gì U20 nữ Việt Nam thể hiện đã thắp lên niềm tin. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này, khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu lục sẽ ngày càng được thu hẹp. Và biết đâu, trong một ngày không xa, bóng đá nữ Việt Nam sẽ thực sự chạm tay vào sân chơi thế giới ở cấp độ trẻ.