Việt Nam hụt HCV Asiad theo kịch bản đầy đáng tiếc, thêm một lần thua đau trên đất Trung Quốc

Còn nhớ vào năm 2010, Hoàng Xuân Vinh tưởng như đã cầm chắc tấm HCV Asiad Quảng Châu. Tuy nhiên đúng ở lượt bắn cuối cùng, xạ thủ giàu kinh nghiệm này lại bắn trượt bia, bị 0 điểm và đánh mất luôn HCV dù đã liên tục dẫn đầu.

Tới ngày thi đấu hôm nay (25/9), thêm một lần nữa tuyển bắn súng Việt Nam phải tiếc nuối vì đã ở rất gần tấm HCV.

Tuyển bắn súng Việt Nam thêm một lần hụt HCV Asiad theo cách đầy đáng tiếc. (Ảnh: ĐH)

Cụ thể, ở nội dung 10m súng trường hơi di động nam môn bắn súng Asiad 19, 4 đội Việt Nam, Indonesia, Triều Tiên và Hàn Quốc bám đuổi sát nhau ở phần thi đồng đội.

Ở loạt cuối, 3 xạ thủ Indonesia bắn được 29 điểm, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng được 27 điểm. Điều đó đồng nghĩa, đội Việt Nam gồm Ngô Hữu Vương, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Dậu chỉ cần 26 điểm là giành HCV khi những lượt bắn trước đó đạt điểm rất cao.

Đáng tiếc, Nguyễn Công Dậu lại kém may khi chỉ được 5 điểm ở phát bắn cuối cùng. Đây là điều vô cùng đáng tiếc với một xạ thủ ở đẳng cấp châu lục.

Chung cuộc, 3 xạ thủ Việt Nam có 1667 điểm, chỉ kém đúng 1 điểm với đội giành HCV là Hàn Quốc (1668 điểm). Nếu Nguyễn Công Dậu bắn được từ 7 điểm trở lên, Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại Asiad 2023.

Giành HCB là đội Triều Tiên, bằng điểm Hàn Quốc nhưng có số lần bắn trúng hồng tâm ít hơn (29 lần so với 39 lần). Indonesia giành HCĐ cũng với lý do tương tự khi họ bằng điểm đội Việt Nam nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ trên (33 lần so với 28 lần).

Ngô Hữu Vương giành HCB cá nhân 10m súng trường hơi di động. (Ảnh: ĐH)

Tuy hụt HCV ở phần thi đồng đội nhưng ở nội dung cá nhân, Ngô Hữu Vương đã giành được HCB. Xạ thủ Việt Nam đứng thứ nhì với tổng điểm 571 và đổi màu huy chương tại ASIAD.

Trước khi giành tấm HCB này, xạ thủ Việt Nam từng đoạt HCĐ tại Asiad 2018. Người giành HCV là Dwi Putra của Indonesia với 578 điểm. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của một đoàn thể thao đến từ Đông Nam Á tại đại hội lần này. Trong khi đó, xạ thủ Nguyễn Tuấn Anh hụt tấm HCĐ khi thi đấu shoot off (18-19) thua Jeong You Jin của Hàn Quốc.