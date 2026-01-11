"Việt Nam hãy chơi thật sảng khoái trước Saudi Arabia, tránh được Nhật Bản là tốt nhất!"

Tối 9/1 vừa rồi, U23 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan. Trước đó, chúng ta cũng gây sốc châu Á khi đại thắng U23 Jordan 2-0 ở trận mở màn. Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước các cường địch châu lục, U23 Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh.

BLV Quang Huy nói: "Trước trận đấu thì chúng tôi đều cho rằng U23 Việt Nam sẽ có thêm một chiến thắng. Tất nhiên là chúng ta phải đá đúng với mong muốn của mình, đúng với những ý tưởng có thể phát huy được trên nền tảng năng lực của cầu thủ Việt Nam.

Điều mà tôi lo ngại nhất trước khi bóng lăn là thể lực và lối chơi đua sức. Chúng ta cũng hiểu Kyrgyzstan đã thua ở trận ra quân trước chủ nhà Saudi Arabia, vì thế khi gặp Việt Nam, họ sẽ chơi với tinh thần quyết thắng, bởi đã trắng tay thì đương nhiên phải chấp nhận mạo hiểm. Trong bối cảnh như vậy, sức ép về cầu môn của Trung Kiên là rất lớn. Chúng ta phải thoát được sức ép đó và tránh những pha đua sức trực diện.

Quả nhiên, các học trò của ông Kim Sang-sik, mặc dù Đình Bắc bị đau và không đá chính, vẫn chơi rất uyển chuyển và khôn ngoan. Chúng ta cố gắng phòng ngự chắc, và khi có bóng thì có một điều rất bất ngờ, khác hẳn so với trước đây khi gặp các đội mạnh châu Á. Đó là khi có bóng, chúng ta tổ chức phản công rất kỹ lưỡng, chứ không phải là những pha chớp nhoáng rồi rút về.

Tức là hoàn toàn dựa trên năng lực cầu thủ, ông Kim cho thấy sự tự tin, sẵn sàng tổ chức những pha lên bóng nhiều nhịp chứ không ào lên rồi lại co về. Các cầu thủ giữ được hình khối đội hình, đẩy cao để thử thách sự kiên nhẫn của đối phương và đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Rõ ràng là các học trò của ông Kim có sự nhuần nhuyễn. Họ vừa trải qua một kỳ SEA Games vô địch rất hưng phấn, dù chỉ phải đá bốn trận. Chúng ta cảm nhận rất rõ là cầu thủ Việt Nam bắt nhịp với giải đấu tốt hơn nhiều so với các đối thủ đã gặp trong hai trận vừa rồi.

U23 Việt Nam đang có một nhịp thi đấu rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả SEA Games. Những gì chưa tốt ở SEA Games đã được chỉnh sửa để tối ưu hóa năng lực cầu thủ. Chúng ta có sự kiên nhẫn tuyệt vời để rồi có bàn mở tỷ số.

Khi có bàn mở tỷ số, nhiều người nghĩ rằng kịch bản có thể là 1-0 rồi 2-0. Tuy nhiên hơi tiếc là có pha mất bóng, và cú đá của đối phương là quá xuất sắc, khiến hiệp hai bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Dù vậy, nhìn toàn cục thì chiến thắng của chúng ta vẫn là xứng đáng.

Thời điểm hiệp một bị gỡ hòa 1-1, rất nhiều người lo rằng sang hiệp hai, đối phương thể lực tốt hơn, còn Việt Nam có thể giảm hưng phấn. Nhưng ông Kim lại cho thấy khả năng thay người rất tốt. Tất cả các cầu thủ vào sân đều chơi rất hiệu quả.

Mặc dù chúng ta thua về thể hình, sải chân của họ dài hơn là điều không tránh khỏi, nhưng các cầu thủ vào sân đã phát huy rất tốt tốc độ và sự nhanh nhẹn. Không phải vào sân khỏe rồi đi tì đè, mà là phát huy những pha xử lý ngắn, nhanh – và ở những tình huống đó, chúng ta đều chiếm ưu thế.

Trước khi có bàn 2-1, U23 Việt Nam cũng đã tạo ra nhiều cơ hội, có những pha bỏ lỡ đáng tiếc, nhưng nhìn chung chiến thắng là rất xứng đáng. Cá nhân tôi hoàn toàn bất ngờ với hai trận đấu vừa rồi, không chỉ vì chúng ta thắng mà còn vì thắng theo một kịch bản khiến tôi thực sự khâm phục huấn luyện viên Kim Sang-sik".

Đã có nhiều sự so sánh giữa lứa U23 Việt Nam hiện tại, với lứa U23 Việt Nam tại Thường Châu 2018 của HLV Park Hang-seo. Về điều này, BLV Quang Huy nói:

"Ngay cả tình huống phản lưới nhà của đối phương, có thể có ý kiến cho rằng Việt Nam may mắn, nhưng đó là may mắn xứng đáng – hệ quả của hàng loạt pha ép sân liên tục. Kyrgyzstan khỏe hơn là điều hiển nhiên, nhưng năm cầu thủ vào sân của ông Kim đều chơi rất thanh thoát, xử lý bóng khéo léo, khiến đối phương liên tục phải đua sức, bị rối loạn và xuống thể lực.

Về sự so sánh với lứa Thường Châu, tôi cho rằng lứa hiện tại không vượt trội về cá nhân như thế hệ đó. Lứa Thường Châu vẫn có độ đều và trình độ cao hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của đội hiện tại là khoảng cách giữa đội hình chính thức và dự bị không lớn, giúp việc thay người luôn mang lại hiệu quả, khiến đối phương rất khó chống đỡ.

Các cầu thủ vào sân đều hiểu rõ mình cần làm gì, tận dụng thể lực và hưng phấn để bù đắp những gì đồng đội trước đó chưa làm được. Ông Park Hang-seo trước đây cũng là huấn luyện viên thay người tốt, nhưng cách thay người của ông Kim ở thời điểm này là rất đặc biệt, dựa trên sự đồng đều và sự ăn ý của các cầu thủ đã chơi với nhau lâu dài".

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1. Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại, nếu chúng ta để thua đối thủ 0-3 trở lên. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam vẫn có động lực để tìm kiếm điểm số, hòng lấy ngôi đầu bảng A, qua đó tránh được cường địch U23 Nhật Bản tại Tứ kết (đội đứng đầu bảng B).

Về trận cuối này, BLV Quang Huy nhận định: "Tôi nghĩ là hãy chơi một cách sảng khoái trước Saudi Arabia dù cục diện thế nào đi nữa. Tất nhiên sẽ rất tốt nếu ta có thể tránh được Nhật Bản.

Mặc dù Nhật Bản sử dụng đội hình rất trẻ, nhiều cầu thủ chỉ 21 tuổi, nhưng họ vẫn có độ chững chạc, với một nền bóng đá có tính kế thừa ở mọi cấp độ. Nhật Bản là một nền bóng đá rất mẫu mực. Bảng B rất mạnh với Syria, UAE và Qatar nhưng Nhật Bản vẫn đứng đầu bảng.

Nếu Việt Nam đá tốt với Saudi Arabia, chúng ta có quyền tính toán, biết đâu "một mũi tên trúng hai đích". Nói gì thì nói, đá knock-out gặp Nhật Bản là cực kỳ khó. Chúng ta từng thắng Nhật Bản ở Asian Cup, nhưng đó là trong bối cảnh họ đã chắc suất đi tiếp. Còn gặp Nhật Bản ở vòng loại trực tiếp thì luôn là thử thách lớn nhất trong số các đội ở bảng bên kia. Vì thế, tôi vẫn mong Việt Nam không phải gặp Nhật Bản quá sớm".