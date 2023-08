Việt Nam giành HCV tại Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2023

VĐV đoàn thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã giành HCV karate tại giải lần này. Ảnh: CAND

Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2023 (World Police and Fire games 2023) được tổ chức tại Manitoba (Canada) từ ngày 28-7 tới 6-8 quy tụ các đoàn thể thao của công an hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Lần này, ban tổ chức đưa vào tranh tài 54 môn thể thao, trong đó có các môn thể thao thành tích cao (vật, judo, karate, jujitsu, boxing, bắn súng, điền kinh, bóng chuyền, bơi, bóng bàn...) và môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ.

Trong khuôn khổ của chương trình của Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2023, đoàn Công an Nhân dân Việt Nam đã làm việc cùng Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới – ông Larry Collins. Chủ tịch Larry Collins đánh giá cao nỗ lực tham dự lần đầu tiên của đoàn Công an Nhân dân ở Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2023 đồng thời, Hiệp hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới mong muốn trong tương lai Việt Nam có thể sớm là chủ nhà tổ chức giải đấu. Trưởng đoàn thể thao Công an Nhân dân Việt Nam – đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh (Phó Cục trưởng cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an) gởi lời cảm ơn tới ông Larry Collins và mong muốn hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thể dục thể thao giữa Công an Nhân dân Việt Nam với lực lượng cảnh sát các nước trên thế giới trong thời gian tới.

Đoàn thể thao Công an Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên dự giải với mục tiêu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Trong ngày tranh tài 1-8 (theo giờ địa phương), võ sĩ Lê Xuân Hùng vào chung kết kata (biểu diễn) cá nhân nam nhóm tuổi trên 35 đai đen. Bài biểu diễn của võ sĩ Lê Xuân Hùng (giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, nguyên VĐV karate thể thao Công an Nhân dân) đạt điểm cao nhất, qua đó giành HCV. Hạng nhì, giành HCB là võ sĩ của Mexico còn đồng hạng ba, nhận HCĐ là các võ sĩ của Canada và Tây Ban Nha.

Tại Thế vận hội Cảnh sát và cứu hỏa thế giới 2023, trong khu vực ASEAN, ngoài Việt Nam, nhiều Hiệp hội thể thao Cảnh sát của các quốc gia như Philippines, Campuchia, Malaysia... cử thành viên tham gia tranh tài.