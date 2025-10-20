Việt Nam giành 6 HCV đua thuyền Rowing vô địch châu Á diễn ra tại Hải Phòng

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành tổng cộng 6 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ), khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của đua thuyền Rowing trên đấu trường khu vực.

Đáng chú ý, đội tuyển đua thuyền Rowing Hải Phòng, đơn vị có 2 huấn luyện viên và 5 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đã góp phần quan trọng vào thành tích chung, với 1 HCV và 1 HCĐ.

Cụ thể, vận động viên Nguyễn Thị Giang (Hải Phòng) cùng 3 vận động viên Hưng Yên, Cà Mau và Hà Nội đã giành HCV nội dung đua thuyền Rowing 4 nữ.

Vận động viên Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Hữu Thành (Hải Phòng) và một vận động viên của Hà Tĩnh đã giành HCĐ nội dung đua thuyền Rowing 4 nam.

Đội tuyển đua thuyền Rowing Việt Nam giành 6 HCV tại Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 được tổ chức tại TP Hải Phòng.

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á năm 2025 diễn ra tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng với sự tham gia của 678 thành viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam.

Đây là giải đấu quy mô lớn, có sự góp mặt của Chủ tịch Liên đoàn Rowing Thế giới (FISA), Giám đốc phát triển FISA, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing châu Á (ARF), cùng các Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia, trọng tài và giám sát quốc tế.

Giải đua thuyền Rowing vô địch châu Á 2025 được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, phối hợp với Sở VHTT&DL Hải Phòng tổ chức, dưới sự ủy nhiệm của Liên đoàn Rowing châu Á.

Việc được chọn đăng cai là niềm vinh dự và tự hào của thành phố Hải Phòng, đồng thời thể hiện năng lực, trách nhiệm của Việt Nam trong hội nhập thể thao quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước năng động, thân thiện và sẵn sàng cho các sự kiện tầm cỡ châu lục.

Những cuộc tranh tài kịch tính, sôi nổi trên sông Giá, thuộc Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng.

Các nội dung thi đấu diễn ra quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn, được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn. Nhiều đoàn vận động viên bày tỏ ấn tượng với điều kiện thi đấu lý tưởng tại Hải Phòng, mặt nước tự nhiên ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo.

Thành công của giải đấu không chỉ mang đến những cuộc tranh tài chất lượng, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh thành phố Hải Phòng, mở ra cơ hội đăng cai nhiều giải thể thao quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh các cuộc đua, Ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động bên lề như chương trình tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hải Phòng dành cho các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế.

Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.