Việt Nam đấu Malaysia: Từ những món nợ cũ đến đại chiến bán kết ASEAN Cup 2026

Từ bán kết AFF Cup 2010 đến ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Malaysia nhiều lần gặp nhau ở những thời khắc quyết định. Những chiến thắng, thất bại và cả tranh cãi ngoài sân cỏ khiến màn tái ngộ lần này mang sức nóng vượt xa một trận bán kết thông thường.

Việt Nam và Malaysia sẽ đối đầu nhau tại bán kết ASEAN Cup 2026. Lượt đi diễn ra ngày 16/8 tại Kuala Lumpur, trước khi hai đội tái đấu ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Việt Nam bước vào cặp đấu với tư cách đương kim vô địch và đang hướng đến lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết.

Nếu chỉ nhìn vào tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao hơn. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng Malaysia chưa bao giờ là đối thủ có thể xem nhẹ, đặc biệt ở những trận đấu loại trực tiếp.

Giữa hai đội đã tồn tại đủ những chiến thắng, thất bại, cú lật ngược ngoạn mục và cả những tranh cãi bên ngoài sân cỏ để biến cuộc tái ngộ lần này thành một chương đặc biệt nữa trong lịch sử đối đầu.

Hai nỗi đau bán kết 2010 và 2014

Mối duyên nợ giữa Việt Nam và Malaysia có lẽ bắt đầu tại vòng knock-out ASEAN Cup 2010. Việt Nam khi đó là đương kim vô địch Đông Nam Á nhưng thất bại 0-2 trước Malaysia ở bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur, với Safee Sali ghi cả hai bàn.

Trở về Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Henrique Calisto bị đối thủ cầm hòa 0-0 và dừng bước với tổng tỷ số 0-2. Malaysia sau đó vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết để lần đầu tiên đăng quang Đông Nam Á.

Bốn năm sau, kịch bản còn nghiệt ngã hơn. Ở bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đánh bại Malaysia 2-1 ngay tại Shah Alam trong trận lượt đi. Lợi thế ấy tưởng như mở toang cánh cửa vào chung kết khi trận lượt về được tổ chức tại Mỹ Đình.

Nhưng Malaysia tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu. Đội khách thắng 4-2 tại Hà Nội, qua đó vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận.

Những gì xảy ra năm 2014 càng khiến Malaysia trở thành đối thủ đặc biệt khó chịu với bóng đá Việt Nam ở vòng bán kết: hai lần gặp nhau tại vòng này vào các năm 2010 và 2014, Việt Nam đều là đội bị loại.

Việt Nam trả món nợ bằng chức vô địch 2018

Bốn năm sau nỗi đau Mỹ Đình, cán cân quyền lực đảo chiều. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng tại Mỹ Đình, nhờ các bàn thắng của Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Anh Đức. Hai đội sau đó cùng tiến sâu và tái ngộ ở chung kết.

Trận lượt đi tại Bukit Jalil diễn ra đầy kịch tính. Việt Nam dẫn 2-0 nhưng Malaysia gỡ hòa 2-2. Đến lượt về tại Mỹ Đình ngày 15/12, Nguyễn Quang Hải kiến tạo để Nguyễn Anh Đức vô-lê ghi bàn ngay phút thứ 6. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Việt Nam thắng 1-0, qua đó vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 để lần thứ hai vô địch Đông Nam Á, đúng 10 năm sau chức vô địch năm 2008.

Nếu Malaysia từng biến Mỹ Đình thành nơi chứng kiến nỗi buồn của Việt Nam năm 2014, thì bốn năm sau cũng chính tại sân đấu này, Việt Nam nâng chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Malaysia.

Trong nhiều năm sau chức vô địch 2018, Việt Nam thường chiếm ưu thế trước Malaysia. ESPN thống kê trước cuộc đối đầu tại vòng loại Asian Cup vào tháng 6/2025, Malaysia đã trải qua 8 lần liên tiếp không thắng Việt Nam kể từ năm 2014. Trong giai đoạn đó có những chiến thắng 3-0 của Việt Nam tại ASEAN Cup 2020 và 2022.

Đình Bắc đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Vụ việc làm thay đổi cục diện vòng loại Asian Cup

Ngày 10/6/2025, Malaysia tiếp Việt Nam tại Bukit Jalil trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 và giành chiến thắng 4-0 trên sân. Đó là kết quả gây chấn động khi Malaysia đã trải qua nhiều năm không thể đánh bại Việt Nam.

Nhưng câu chuyện không kết thúc sau tiếng còi mãn cuộc. Ngày 26/9/2025, FIFA thông báo xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

FIFA nêu rõ FAM đã sử dụng tài liệu bị chỉnh sửa trong các yêu cầu xác minh điều kiện thi đấu của các cầu thủ. Cả bảy cầu thủ bị xử phạt đều đã thi đấu trong trận Malaysia gặp Việt Nam ngày 10/6. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc và ban đầu bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM và các cầu thủ kháng cáo nhưng Ủy ban Kháng cáo FIFA tháng 11/2025 giữ nguyên các án phạt. Đến ngày 5/3/2026, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sửa một phần hình phạt dành cho bảy cầu thủ.

Thời hạn 12 tháng không bị xóa bỏ, nhưng phạm vi án cấm được thu hẹp xuống các trận đấu chính thức, nghĩa là họ vẫn được phép tập luyện và tham gia những hoạt động bóng đá khác. CAS không xóa kết luận liên quan đến sai phạm hồ sơ.

Sau phán quyết của CAS, ngày 17/3/2026, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC chính thức xử Malaysia thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Như vậy, chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam ngày 10/6/2025 không còn là kết quả chính thức của trận đấu. Hồ sơ của AFC ghi nhận Malaysia thua Việt Nam 0-3.

Hai tuần sau quyết định của AFC, Việt Nam và Malaysia gặp lại tại Thiên Trường ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027. Việt Nam thắng 3-1 ngày 31/3/2026, khép lại chiến dịch vòng loại với thành tích toàn thắng.

Chỉ hơn bốn tháng sau, hai đội lại gặp nhau. Lần này là bán kết Đông Nam Á.

Các cầu thủ Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia.

Việt Nam đang nắm lợi thế về phong độ

Xét những gì đã thể hiện tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam có cơ sở bước vào bán kết với vị thế cửa trên.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhất bảng A với 10 điểm sau bốn trận, hơn Singapore hai điểm. Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0 và Campuchia 3-1. Nhà đương kim vô địch ghi 13 bàn, nhiều nhất vòng bảng, và chỉ thủng lưới một lần.

Malaysia đứng nhì bảng B với 9 điểm, thắng Myanmar 2-1, Lào 4-0 và Philippines 1-0, xen giữa là thất bại 0-2 trước Thái Lan. Họ ghi bảy bàn và thủng lưới ba lần.

Điều đáng chú ý là Malaysia vượt qua vòng bảng trong bối cảnh HLV Tan Cheng Hoe chỉ trở lại nắm đội tuyển với vai trò HLV tạm quyền vài tuần sau khi Peter Cklamovski rời ghế. HLV Tan cũng chính là người đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018 trước khi thua Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam đang sở hữu lực lượng có chiều sâu hơn và khả năng ghi bàn đa dạng. Nguyễn Đình Bắc bước vào bán kết với 5 bàn, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới sau vòng bảng.

Nhưng trận hòa Singapore 0-0 cũng là lời cảnh báo. Khi đối thủ tổ chức khối phòng ngự thấp, duy trì cự ly chặt và không cho Việt Nam nhiều khoảng trống phía sau, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm.

Trang chủ ASEAN United FC mô tả Việt Nam đã bị hàng phòng ngự chắc chắn của Singapore làm nản lòng trong trận đấu ấy. Đó có thể là một gợi ý để Malaysia khai thác.

180 phút không được phép nóng vội

Malaysia hiểu rằng đôi công với Việt Nam trong một cặp đấu kéo dài 180 phút chứa đựng rất nhiều rủi ro. Vị thế cửa dưới thậm chí có thể giúp thầy trò HLV Tan Cheng Hoe dễ lựa chọn phương án tiếp cận hơn: ưu tiên sự chắc chắn, thu hẹp không gian, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến rồi tìm cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Ngược lại, nhiệm vụ quan trọng của Việt Nam là không để sức nóng từ khán đài Kuala Lumpur kéo trận đấu vào trạng thái mất kiểm soát.

Đây là bán kết hai lượt, vì vậy đội tuyển Việt Nam không buộc phải giải quyết cặp đấu ngay trong 90 phút đầu tiên. Một thế trận chắc chắn, hạn chế sai số và tận dụng thời điểm Malaysia phải đẩy cao đội hình có thể mang lại giá trị lớn hơn việc tấn công bằng mọi giá.

Với đội chủ nhà, bài toán lại khác. Malaysia cần tận dụng lợi thế sân nhà ở lượt đi bởi ba ngày sau họ phải bước vào Mỹ Đình. Khi đó, Việt Nam sẽ có ưu thế từ khán đài và quyền quyết định tấm vé chung kết.

Chính HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận trước trận rằng Việt Nam là đội cửa trên còn Malaysia là cửa dưới, đồng thời nhấn mạnh rằng các học trò của ông “không có gì để mất”.

Lịch sử khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia có thêm “gia vị”, nhưng 180 phút sắp tới cuối cùng vẫn sẽ được quyết định bằng chuyên môn. Và với những gì hai đội đã trải qua nhiều thập kỷ qua, rất khó để tưởng tượng, đây sẽ là một cặp bán kết bình lặng.