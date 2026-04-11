Việt Nam đại chiến tuyển Nhật Bản, tranh đoạt tấm vé dự World Cup danh giá

Trận tứ kết Giải U20 nữ châu Á 2026 giữa U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Nhật Bản diễn ra lúc 16h00 ngày 11/4 trên sân Pathum Thani (Thái Lan) không đơn thuần là một trận knock-out, mà còn là “cánh cửa” dẫn tới VCK U20 World Cup nữ 2026. Theo thể thức, 4 đội thắng ở tứ kết sẽ đại diện châu Á tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho lứa tuổi này tại Ba Lan vào tháng 9 tới.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng. Đây đã là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên các cô gái trẻ vượt qua vòng bảng giải châu lục. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Okiyama Masahiko chắc chắn chưa dừng lại, bởi phía trước là cơ hội chưa từng có: giành vé dự World Cup.

U20 nữ Việt Nam lần đầu vào Tứ kết giải châu Á.

Dẫu vậy, thử thách mang tên Nhật Bản được đánh giá là cực đại. U20 nữ Nhật Bản là thế lực số một của bóng đá trẻ nữ châu Á với 6 lần vô địch giải đấu này. Trong 11 lần dự giải, họ chỉ một lần dừng bước ở tứ kết – con số cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Không chỉ vậy, đội bóng xứ Mặt trời mọc còn sở hữu thành tích ấn tượng ở sân chơi thế giới: vô địch U20 World Cup nữ 2018, hạng ba năm 2016 và hai lần liên tiếp giành ngôi á quân gần nhất.

Phong độ hiện tại của Nhật Bản cũng rất đáng gờm. Họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, thể hiện lối chơi kiểm soát hiện đại, pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực nhanh. Chiến thắng 5-2 trước U20 nữ Úc ở lượt cuối vòng bảng là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của ứng viên số một cho chức vô địch.

Trong khi đó, U20 nữ Việt Nam dù thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường nhưng vẫn bộc lộ hạn chế về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm khi đối đầu các đối thủ hàng đầu như Trung Quốc hay Thái Lan. Dẫu vậy, điểm sáng của đội bóng áo đỏ là sự kỷ luật chiến thuật và tinh thần không bỏ cuộc. Ngay cả trong những trận thua cách biệt, các học trò của HLV Okiyama vẫn duy trì tổ chức đội hình tương đối ổn định.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía Nhật Bản. Trong 4 lần gặp nhau trước đây ở cấp độ trẻ châu lục, U20 nữ Việt Nam đều nhận thất bại, thủng lưới tổng cộng 28 bàn và chưa một lần ghi bàn vào lưới đối thủ. Điều này càng cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá.

U20 nữ Việt Nam cần hết sức cố gắng trước Nhật Bản.

Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn ẩn chứa bất ngờ. Việc được dẫn dắt bởi một HLV người Nhật như ông Okiyama Masahiko phần nào giúp U20 nữ Việt Nam có thêm sự hiểu biết về đối thủ. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc thích nghi điều kiện thời tiết nắng nóng tại Thái Lan đến hoàn thiện chiến thuật trong những buổi tập cuối cùng.

Trước giờ bóng lăn, tinh thần của toàn đội vẫn rất tích cực. Những cầu thủ trẻ như Y Za Lương thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh.

Trận đấu với Nhật Bản không chỉ là thử thách lớn nhất của U20 nữ Việt Nam tại giải, mà còn là cơ hội để lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế. Một chiến thắng sẽ mở ra cột mốc lịch sử – lần đầu tiên bóng đá nữ trẻ Việt Nam góp mặt tại World Cup. Nhưng ngay cả khi kết quả không như mong đợi, đây vẫn sẽ là bước tiến quan trọng trên hành trình vươn tầm châu lục.