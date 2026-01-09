“Việt Nam đã không còn lợi thế, chúng ta cần phải thật tỉnh táo trước Kyrgyzstan”

Vào lúc 21h00 hôm nay 9/1, U23 Việt Nam có trận đấu thứ hai tại bảng A, VCK U23 châu Á 2026. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chiến thắng 2-0 trước Jordan ở lượt thứ nhất, tạm thời đứng đầu bảng. Nếu thắng thêm tối nay, chúng ta sẽ nắm chắc hơn cơ hội vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng mọi thứ sẽ không đơn giản như trận đầu tiên. Anh nói:

“Trận vừa rồi Kyrgyzstan đấu với Saudi Arabia, trước khi mất người ở phút 34, họ cũng chơi không tệ đâu (Kyrgyzstan thua 1 bàn ở tận phút 88). So với chúng ta thì họ hơn về thể hình thể lực rồi. Họ đã thua ở trận đầu, bây giờ họ cần phải quyết tâm chiến thắng.

Chúng ta thì so với các đội bảng A, có lợi thế là vừa đá SEA Games xong, có cái nhịp rồi. Trong khi các đối thủ họ chơi trận đầu kiểu vừa mới bắt nhịp thôi. Chính vì thế chúng ta chơi tốt ngay và gây bất ngờ cho tất cả.

Nhưng điều đó tới trận thứ hai sẽ không còn nữa. Chắc chắn Kyrgyzstan họ có xem lại trận ta đấu với Jordan, tìm cách khắc chế chúng ta. Nên tôi cho rằng trận thứ hai này sẽ là một cuộc đấu trí đấy.

Chúng ta cần phải vận dụng mọi thứ mình có, thật thông minh. Có thể đối phương sẽ cố gắng áp đặt từ đầu nên chúng ta phải lựa, thử thách sự kiên nhẫn của họ, không để cuốn vào lối chơi đua thể lực với họ. Khi họ quyết thắng mà không được thì đấy là lúc chúng ta tung chiêu.

Về nhân sự, với lịch trình 3 ngày một trận, tôi nghĩ bộ khung như trước Jordan vẫn được giữ, nhưng sẽ thay 2 3 vị trí. Tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu ít bàn thắng thôi, U23 Việt Nam sẽ thắng 1-0”.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi thắng Jordan 2-0 ở trận mở màn.

BLV Quang Huy tiếp: “Những gì diễn ra trước Jordan sẽ mang lại nguồn năng lượng và tinh thần rất tốt cho toàn đội. Tuy nhiên, sau chiến thắng vang dội ấy, điều quan trọng là phải tập trung tối đa cho trận đấu với đội bóng Trung Á Kyrgyzstan.

Về lý thuyết, Jordan là nền bóng đá mạnh hơn Kyrgyzstan, nhưng bóng đá trẻ thì không nói trước được điều gì. Mọi chuyện chỉ rõ ràng khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Hy vọng toàn đội sẽ được chăm sóc tốt để giữ sự tỉnh táo.

Nếu thắng hai trận, chúng ta gần như đặt một chân vào vòng trong. Nhưng mục tiêu chiến thắng luôn phải đi kèm sự cẩn trọng. Các đội bóng Trung Á có thể không kỹ thuật như Jordan, nhưng họ rất mạnh về thể hình và thể lực. Nếu không chơi khéo, việc đua sức với họ sẽ rất hao tổn. Vì vậy, U23 Việt Nam cần linh hoạt, tỉnh táo trong từng thời điểm của trận đấu”.

U23 Việt Nam đang tạm đứng đầu ở bảng có nhiều địch thủ mạnh.

Nếu chiến thắng tối nay, U23 Việt Nam sẽ có 6 điểm sau 2 trận. Ở lúc 23h30, chủ nhà Saudi Arabia đấu Jordan. Nếu Arabia và Việt Nam cùng thắng, 2 đội sẽ giành vé đi tiếp sớm 1 vòng đấu. Trận đối đầu giữa 2 bên vào lúc 23h30 ngày 12/1, sẽ chỉ mang tính chất cạnh tranh vị trí đầu bảng.

* Chứng kiến thành công của HLV Kim Sang-sik thời gian qua, đã có rất nhiều người so sánh ông với tiền bối Park Hang-seo, người cũng giành cực kỳ nhiều thành công ở Việt Nam. Nhận định về 2 HLV người Hàn Quốc, BLV Quang Huy nói:

“Ông Kim so với ông Park thì biết kế thừa những điều hay. Chắc chắn khi sang Việt Nam, ông ấy có học hỏi từ ông Park. Tuy nhiên, ông Kim trẻ hơn và dám tìm tòi những điều mới. Chúng ta thấy có những nét mới mẻ so với thời ông Park.

Tôi vẫn tiếc cho bóng đá Việt Nam ở giai đoạn của ông Park khi đội tuyển đang hay thì gặp đại dịch COVID-19. Đà phát triển bị gián đoạn hơn một năm khiến lứa cầu thủ đó bị ảnh hưởng. Nếu không có quãng gián đoạn ấy, tôi tin đội tuyển khi đó sẽ còn rất hay.

Bây giờ, đại dịch đã qua, trong tay ông Kim là một lứa cầu thủ ban đầu không được đánh giá cao, không hào nhoáng như lứa Thường Châu, nhưng chính vì vậy họ ý thức rất rõ việc phải cố gắng từng trận, không để bị so sánh.

Muốn không bị so sánh thì thành tích phải tốt, và thầy trò đã bảo ban nhau làm được điều đó. Tôi ghi nhận những điểm tích cực của ông Kim – một huấn luyện viên trẻ hiểu học trò, tạo sự gần gũi, giúp đội bóng có lối chơi toàn diện, khả năng thích nghi cao, và xử lý tốt những thời điểm khó khăn, như trận chung kết SEA Games khi bị Thái Lan dẫn hai bàn nhưng vẫn lật ngược tình thế.

Chúng ta đang có những ngày tháng rất đẹp cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik và hy vọng đà tiến bộ này sẽ tiếp tục”.