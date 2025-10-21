Việt Nam đã có bản quyền World Cup 2026?

Lionel Messi vẫn bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026, nhưng giới hâm mộ vẫn chờ anh trong màu áo Argentina

Chi phí mua bản quyền truyền hình World Cup có xu hướng tăng dần theo thời gian, với con số ngày một lớn. Tại World Cup 2022, VTV và các đơn vị đồng hành được cho phải chi không dưới 15 triệu đô để có bản quyền giải đấu tại Qatar.

Chiểu theo xu hướng này, giá bản quyền truyền hình World Cup 2026 phải cao hơn con số trên. Đặc biệt, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada với 48 đội tham dự. Số lượng trận đấu vì vậy tăng lên nhiều so với chỉ 32 ở các giải đấu trước.

Trao đổi với Tiền Phong, một BLV kỳ cựu trong lĩnh vực thể thao cho rằng việc giá bản quyền truyền hình World Cup tăng lên là khó tránh khỏi. Một vấn đề khó khăn của các đài truyền hình là việc khai thác quảng cáo và các nguồn thu khác từ phát sóng World Cup hiện nay khó khăn do tình hình kinh tế.

"Để phục vụ người hâm mộ, các đài truyền hình đều cố gắng để có bản quyền phát sóng World Cup. Bên cạnh đó ở khía cạnh làm nghề, chúng tôi cũng rất muốn không đứng ngoài cuộc bởi World Cup 4 năm mới diễn ra một lần, tập hợp hầu hết các đội bóng lớn trên thế giới. Tuy nhiên để bù đắp chi phí là bài toán rất khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Thực sự để có bản quyền các trận đấu ở World Cup là nỗ lực rất lớn"-vị này cho biết.

Theo một nguồn tin của Tiền Phong, dù vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giới hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội xem trực tiếp World Cup 2026, theo dõi và cổ vũ các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới Lionel Messi, Ronaldo...thi đấu. Một đơn vị đã đứng ra thương thảo và nhiều khả năng giành được bản quyền truyền hình World Cup 2026.

Quá trình thương thảo mua bản quyền truyền hình các giải thể thao, đặc biệt World Cup luôn khó khăn, đòi hỏi đội ngũ giàu kinh nghiệm. Đối tác nước ngoài thường tìm cách ép giá các đài Việt Nam. Mua thành công bản quyền truyền hình World Cup 2026 sẽ là tin vui đối với các khán giả xem truyền hình Việt Nam.