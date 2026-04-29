Việt Nam công bố hợp tác với nền bóng đá có đội tuyển thuộc top 25 thế giới

Ngày 28/4/2026 tại Vancouver -Canada, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Chung Mong Gyu đã tiến hành lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong giai đoạn mới. Sự kiện diễn ra ngay trước thềm Đại hội FIFA lần thứ 76, thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nền bóng đá.

Chứng kiến lễ ký kết, về phía LĐBĐ Việt Nam có Phó Chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú. Đại diện LĐBĐ Hàn Quốc có Phó Chủ tịch Lee Young Soo, Tổng thư ký Hanjin Chun và Trưởng phòng Quan hệ quốc tế Sung ho Sin.

Trước đó, bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Liên đoàn được ký kết vào năm 2018, được đánh giá là dấu mốc mang tính bản lề trong quan hệ song phương. Thông qua các chương trình hợp tác cụ thể, toàn diện và mang tính chiến lược, hai bên đã tạo ra những tác động tích cực đối với sự phát triển của bóng đá mỗi quốc gia.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc thống nhất tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bóng đá thông qua bản ghi nhớ mới, có thời hạn 4 năm kể từ ngày có hiệu lực và tự động gia hạn thêm 2 năm.

Theo nội dung ký kết, hai Liên đoàn sẽ tăng cường hỗ trợ và phối hợp tại các cuộc họp, sự kiện bóng đá khu vực và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh chia sẻ và trao đổi nguồn nhân lực phục vụ phát triển bóng đá. Căn cứ vào kế hoạch của mỗi bên và khi điều kiện cho phép, các huấn luyện viên, trọng tài, quan chức bóng đá sẽ có cơ hội tham gia các hội thảo, khóa đào tạo, hội nghị và giải đấu tổ chức tại mỗi quốc gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và trao đổi kiến thức.

Hoạt động hợp tác cũng bao gồm việc trao đổi huấn luyện viên, trong đó có các giảng viên đào tạo HLV đang làm việc tại các học viện bóng đá trẻ; cử và trao đổi chuyên gia truyền thông, marketing bóng đá tham gia các giải đấu và sự kiện; cũng như trao đổi trọng tài và giảng viên trọng tài. Hai bên thống nhất tạo điều kiện để các trọng tài và trợ lý trọng tài cấp Elite của AFC và FIFA tham gia điều hành các trận đấu giao hữu quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng trọng tài cấp cao tại mỗi quốc gia.

Bên cạnh đó, việc trao đổi tập huấn, giao lưu các đội tuyển bóng đá cũng tiếp tục được chú trọng, bao gồm các đội trẻ, đội tuyển nữ, futsal và đội tuyển quốc gia. Hai Liên đoàn sẽ hỗ trợ về chuyên môn, hậu cần và cơ sở vật chất khi các đội tuyển tổ chức tập huấn tại mỗi quốc gia, đồng thời tạo điều kiện bố trí các trận đấu giao hữu với đối thủ có chất lượng. Các đội trẻ và đội tuyển nữ cũng sẽ có thêm cơ hội tham dự các giải đấu giao hữu quốc tế, chương trình giao lưu và festival bóng đá.

Đối với lĩnh vực tổ chức và quản lý giải đấu, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác giữa V-League và K-League, qua đó trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác điều hành, quản lý giải đấu, tổ chức trận đấu, quản lý cơ sở vật chất, cũng như lĩnh vực y học thể thao. Cán bộ, nhân viên của mỗi Liên đoàn sẽ có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn mới tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Hàn Quốc, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển sâu rộng hơn cho bóng đá hai quốc gia trong thời gian tới.

Trên BXH FIFA, đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc hiện đang xếp thứ 25 thế giới, trong khi đội tuyển nữ Hàn Quốc đang xếp thứ hạng 19 thế giới.



