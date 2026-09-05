Việt Nam chịu bất lợi trước Thái Lan vì điều khoản đặc biệt tại FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam có nguy cơ đứng sau Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 nếu hai đội bằng nhau ở tất cả chỉ số phụ và phải dùng đến tiêu chí xếp hạng FIFA.

ĐT Việt Nam và Thái Lan đang được xem là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia mới đây chỉ ra một kịch bản khá đặc biệt có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chịu bất lợi trước đối thủ.

Theo phân tích của tờ Superball, điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026 đưa ra một loạt tiêu chí để phân định thứ hạng trong trường hợp các đội bằng điểm. Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan vì thế có thể được quyết định bởi những yếu tố rất nhỏ nếu hai đội không thể tạo ra khoảng cách rõ ràng.

Thái Lan đang có lợi thế về thứ hạng FIFA

Bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong đó, Việt Nam cùng Thái Lan được đánh giá cao hơn đáng kể và nhiều khả năng sẽ cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu.

Theo thể thức giải, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chơi trận chung kết. Vì vậy, màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 29/9 có thể đóng vai trò then chốt trong cuộc đua này.

(Ảnh: V.A)

Điều đáng chú ý là nếu hai đội cùng có số điểm, các tiêu chí đối đầu sẽ được ưu tiên sử dụng trước. Ban tổ chức lần lượt xét thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng trong những trận đấu giữa các đội liên quan và số bàn thắng ghi được trong các cuộc đối đầu.

Nếu những chỉ số này vẫn chưa thể phân định, các tiêu chí tiếp theo gồm hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, tổng số bàn thắng và điểm fair-play.

Đặc biệt, trong trường hợp cực kỳ hiếm khi tất cả những yếu tố trên vẫn hoàn toàn ngang bằng, thứ hạng FIFA gần nhất sẽ được sử dụng để xác định vị trí của các đội.

Đây chính là chi tiết khiến truyền thông Indonesia cho rằng Việt Nam có thể gặp bất lợi trước Thái Lan.

Theo thứ hạng được Superball dẫn lại, Thái Lan đang đứng thứ 94 thế giới, trong khi Việt Nam xếp thứ 98. Như vậy, nếu hai đội bằng nhau ở toàn bộ những tiêu chí trước đó, Thái Lan sẽ được xếp trên nhờ thứ hạng FIFA tốt hơn.

Đánh bại Thái Lan là cách đơn giản nhất

Dù vậy, kịch bản Việt Nam và Thái Lan phải sử dụng đến thứ hạng FIFA để phân định ngôi đầu bảng là rất khó xảy ra.

Chỉ cần một trong hai đội tạo ra khác biệt ở thành tích đối đầu, hiệu số, số bàn thắng hoặc thậm chí điểm fair-play, thứ hạng sẽ được xác định trước khi phải xét tới bảng xếp hạng FIFA.

Bởi vậy, điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn là màn đối đầu trực tiếp với Thái Lan.

(Ảnh: V.A)

Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan lúc 18h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Đây là lượt trận thứ hai của bảng B, sau khi Việt Nam lần lượt gặp Philippines và Thái Lan, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan vào ngày 2/10.

Nếu giành chiến thắng trước Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng và tránh phải phụ thuộc vào những phép tính phức tạp ở lượt cuối.

Ngược lại, nếu hai đội hòa nhau, cuộc cạnh tranh có thể tiếp tục kéo dài tới lượt trận cuối, nơi hiệu số và số bàn thắng có khả năng trở thành những yếu tố quyết định.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc đua về điểm số. Với thể thức chỉ đội nhất bảng được vào chung kết, từng bàn thắng, kết quả đối đầu và thậm chí số thẻ phạt đều có thể ảnh hưởng tới thứ hạng cuối cùng.

Đối với ĐT Việt Nam, cách chắc chắn nhất để tránh mọi kịch bản phức tạp là giành chiến thắng trước Thái Lan. Sau khi vừa bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm một cơ hội khẳng định vị thế khi tái đấu đối thủ lớn nhất khu vực tại FIFA ASEAN Cup.