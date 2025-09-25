Tay cơ Dương Quốc Hoàng trở thành niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà Việt Nam tại Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 24-9, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), loạt trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại nhánh thua Giải vô địch thế giới 10 bi nam - Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 được diễn ra.

Ở trận đấu sinh tử, Phạm Phương Nam chạm trán cơ thủ mạnh người Đức Moritz Neuhausen. Dù được người hâm mộ “tiếp lửa” cũng như thi đấu đầy nỗ lực, tay cơ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ và để thua nhanh chóng trong hai set với cùng tỉ số 1-4. Kết quả này khiến cơ thủ có biệt danh Nam “tốc độ” dừng bước tại đấu trường thế giới.

Với việc Phương Nam bị loại, mọi kỳ vọng của Billiards Việt Nam giờ đây dồn cả vào Dương Quốc Hoàng. Trước đó một ngày, Hoàng “Sao” giữ vững đẳng cấp của tay pool số 1 Việt Nam để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp từ nhánh thắng.

Trong khi đó, các cơ thủ quốc tế tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt. Đương kim vô địch Carlo Biado (Philippines) sau thất bại trước Ko Ping Chung (Đài Loan - Trung Quốc) đã kịp thời lấy lại phong độ, đánh bại Denis Grabe (Estonia) với tỉ số 2-0 (4-1, 4-2) để tiến vào vòng trong.

Cơ thủ Phạm Phương Nam kết thúc hành trình tại đấu trường thế giới. ẢNH: TÂM HÀ

Còn Naoyuki Oi, cơ thủ Nhật Bản từng thua Quốc Hoàng ở vòng trước, cũng vượt qua thử thách lớn mang tên Eklent Kaci (Albania) để ghi tên mình vào tốp 32. Những cái tên đáng chú ý khác từ nhánh thua như Joshua Filler (Đức), Robbie Capito (Hồng Kông - Trung Quốc), AJ Manas (Philippines) hay Ruslan Chinakhov (Nga) đều kịp xốc lại tinh thần để vượt qua “khe cửa hẹp”.

Các trận đấu vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 sẽ lần lượt diễn ra vào lúc 11 giờ và 16 giờ ngày 25-9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Trong đó, Hoàng “Sao” gặp đối thủ rất mạnh là Joshua Filler ở bàn số 1 lúc 16 giờ.

Cũng trong ngày 24-9, Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng - Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open 2024 xác định 4 cái tên vào bán kết gồm Carmille Buhat, Rubilen Amit (đều của Philippines), Han Yu (Trung Quốc) và Tzu-Chien Wei (Đài Loan - Trung Quốc). Các trận bán kết của giải nữ sẽ diễn ra muộn hơn vòng đấu loại trực tiếp Giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025, vào lúc 20 giờ cùng ngày.