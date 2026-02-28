Việt Nam cay đắng trước kình địch Thái Lan, mất cơ hội vô địch giải Đông Nam Á

Dư âm trận bán kết Futsal nữ Đông Nam Á 2026 giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Thái Lan đọng lại với nhiều cảm xúc đan xen — từ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu cho tới sự tiếc nuối khi không thể đi tiếp vào chung kết, qua đó khép lại hành trình đáng ghi nhận của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng tại giải.

Trước trận đấu, tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với nhiều kỳ vọng dù phải chạm trán một đối thủ cực kỳ khó chịu là Thái Lan — đội bóng thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi được thi đấu trên sân nhà. Thái Lan dễ dàng vượt qua các đối thủ như Indonesia và Malaysia, ghi nhiều bàn thắng và chiếm ưu thế trong cả kiểm soát bóng lẫn nhịp độ trận đấu. Trong khi đó, Việt Nam đã phải nỗ lực rất lớn mới giành vé vào bán kết với những chiến thắng quan trọng ở vòng bảng, bao gồm màn lội ngược dòng 5–2 đầy cảm xúc trước Myanmar.

Thái Lan dẫn ngược Việt Nam 2-1 ở hiệp một.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra ở tốc độ rất cao. Việt Nam là đội gây bất ngờ sớm khi có bàn mở tỷ số ở những phút đầu tiên nhờ khả năng tấn công sắc bén và những pha phối hợp nhịp nhàng. Nhưng Thái Lan, với kinh nghiệm và bản lĩnh tại sân chơi khu vực, lập tức phản ứng mạnh mẽ — họ tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn dẫn ngược. Tỷ số 4–2 cuối cùng nghiêng về chủ nhà phản ánh đúng cục diện trận đấu: tuy Việt Nam chơi nỗ lực và có những khoảnh khắc tấn công ấn tượng, nhưng sức ép liên tục và sự chính xác của Thái Lan trong các tình huống quyết định đã giúp họ chiếm ưu thế.

Việt Nam là bên dẫn trước nhưng Thái Lan đã liên tục ghi bàn để cuối cùng thắng chúng ta 4-2.

Dư âm của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả. Điều để lại ấn tượng mạnh là tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của các cô gái áo đỏ, sự quyết tâm trong từng pha tranh bóng và nỗ lực tìm kiếm bàn thắng dù bị dẫn trước. Họ không ngại va chạm, không sợ đương đầu với đối thủ mạnh hơn và dù bị dẫn bàn, vẫn tổ chức được những đợt tấn công chất lượng, khiến khán giả cảm nhận rõ sự tự tin và bản lĩnh.

Đối với futsal nữ Việt Nam, thất bại này là một bài học quý. Nó chỉ ra điểm mạnh khi đội bóng có thể làm chủ cảm xúc và tạo ra cơ hội ngay cả trước đối thủ mạnh, cũng như những điểm còn cần hoàn thiện — đặc biệt là khả năng phòng ngự trong những tình huống phản công nhanh và sự chính xác trong dứt điểm cuối cùng.

Nhìn lại cả giải đấu, việc lọt vào bán kết và thi đấu sòng phẳng trước chủ nhà Thái Lan cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của futsal nữ Việt Nam trong khu vực. Dù không thể tiến vào trận chung kết, dư âm mà các cầu thủ để lại là niềm tự hào và niềm tin vào một tương lai futsal nữ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo lịch, chúng ta sẽ tranh hạng ba với Indonesia lúc 15h00 ngày 2/3. Trận chung kết diễn ra cùng ngày lúc 18h30 giữa Thái Lan vs Australia.