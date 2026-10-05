"Việt Nam cần thận trọng, chờ Đình Bắc tạo khác biệt trước Malaysia"

BLV Quang Huy cho rằng Việt Nam cần thận trọng trước Malaysia, chờ thời cơ chuyển trạng thái và đặt kỳ vọng lớn vào khả năng tạo đột biến của Đình Bắc.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 với Malaysia trong bối cảnh lực lượng tiếp tục sứt mẻ. Sau chiến thắng 4-2 trước Pakistan, Bùi Hoàng Việt Anh và Hoàng Hên đều gặp vấn đề về chấn thương, trong khi hàng thủ vốn chưa tạo được sự an tâm lại đứng trước nguy cơ mất đi một mắt xích quan trọng.

Theo BLV Quang Huy, Việt Nam cần xác định đây là trận đấu vì danh dự và phải đặc biệt thận trọng trước một Malaysia đang có lực lượng mạnh cùng sự hưng phấn cao.

Hàng thủ Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều

Việc Bùi Hoàng Việt Anh có thể không ra sân là tổn thất đáng kể với hàng thủ Việt Nam, bởi anh là cầu thủ duy nhất đá chính cả ba trận vòng bảng. Trong khi đó, màn trình diễn của hàng phòng ngự ở trận thắng Pakistan 4-2 tiếp tục cho thấy những vấn đề chưa được giải quyết.

BLV Quang Huy đánh giá: “Tôi nghĩ hàng thủ Việt Nam sẽ phải đá rất cố gắng. Trận vừa rồi thắng Pakistan 4-2, mặc dù thắng nhưng hàng thủ vẫn phơi bày những vấn đề về cá nhân, sự kết nối, cũng như khả năng phối hợp với hàng tiền vệ.”

Đây cũng là lý do Việt Nam cần chơi tập trung hơn rất nhiều trước Malaysia. Không còn cơ hội tranh chức vô địch, nhưng theo BLV Quang Huy, trận tranh hạng Ba vẫn mang ý nghĩa quan trọng.

“Trận đấu này, các cầu thủ phải hết sức nỗ lực và xác định rằng chúng ta có thể không vô địch như giải trước, nhưng chỉ còn một trận nữa thôi. Hãy đá vì danh dự trong bối cảnh chúng ta không vào được chung kết, đồng thời phát huy những gì tốt đẹp đã thể hiện trong hiệp hai trận thắng Pakistan 4-2.”

Nếu Việt Anh không thể thi đấu, Ngọc Bảo có thể là một phương án, dù BLV Quang Huy cho rằng trung vệ này chưa thực sự hòa nhập với hệ thống của HLV Kim Sang-sik.

“Việt Anh không đá được thì tình hình hiện nay, tôi cho rằng Ngọc Bảo có thể là một phương án. Ngọc Bảo có thâm niên thi đấu cho các đội tuyển không phải là ít. Anh ấy từng xuất hiện ở U23 từ khi chúng ta vô địch SEA Games 2019. Tuy nhiên, Ngọc Bảo có vẻ như vẫn chưa thực sự thuộc bài trong hệ thống của HLV Kim.”

Thay vào đó, BLV Quang Huy nghiêng về khả năng Adou Minh sẽ được sử dụng để khỏa lấp khoảng trống của Việt Anh.

“Nếu Việt Anh không đá, tôi thiên về khả năng Adou Minh sẽ đá thay. Với tôi, bộ ba trung vệ ưng ý nhất có lẽ là Phạm Xuân Mạnh, Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh.”

Theo ông, Quang Vinh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái nhờ sự đa năng của mình.

“Quang Vinh đá bên trái, giống như Đoàn Văn Hậu trước đây. Sở trường của cậu ấy là wing-back và cũng có thể đá trung vệ lệch trái. Trận đấu với Thái Lan khi chúng ta thiếu người, HLV Kim phải chấp nhận phá vỡ hệ thống của mình, tức là dùng ba tiền vệ thực sự ở giữa sân, còn Quang Vinh đá tiền vệ lệch trái.”

Từ đó, BLV Quang Huy đưa ra phương án hàng thủ mà ông cho là hợp lý nhất: “Quang Vinh đá wing-back trái hoặc trung vệ lệch trái đều được. Vì thế, ở trận đấu này, tôi nghĩ Quang Vinh đá trung vệ lệch trái, Adou Minh ở giữa và bên phải là Xuân Mạnh sẽ hợp lý.”

Malaysia mạnh, Việt Nam cần thận trọng

Nếu hàng thủ là nỗi lo, thì sức mạnh của Malaysia lại là bài toán lớn khác với đội tuyển Việt Nam. Malaysia đang sở hữu một tập thể giàu sức mạnh thể chất, nhiều cầu thủ nhập tịch và có sự kết dính đáng kể.

Malaysia cũng bước vào trận tranh hạng Ba với thành tích bất bại ở vòng bảng và chưa để thủng lưới, trong khi Việt Nam phải rất vất vả mới ngược dòng đánh bại Pakistan.

BLV Quang Huy cho rằng cách tiếp cận của Việt Nam vì thế không nên quá mạo hiểm.

“Về cách tiếp cận khi gặp Malaysia, đây là đội bóng có rất nhiều cầu thủ nhập tịch và đang có sự hưng phấn. Ở vòng bảng, họ bất bại, thành ra khi gặp Việt Nam, có thể họ sẽ đá theo kiểu cửa trên, dùng thể lực để áp chế.

Tôi nghĩ cách nhập cuộc của chúng ta có thể là thận trọng. Thận trọng trước Malaysia là hợp lý. Chúng ta chờ những cơ hội để chuyển trạng thái.”

Đó cũng là lúc Đình Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành quân bài tạo ra khác biệt. Sau khi vào sân và đóng góp quan trọng vào màn ngược dòng trước Pakistan, tiền đạo trẻ này tiếp tục được BLV Quang Huy đặt nhiều kỳ vọng. Đình Bắc ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 trước Pakistan, trước khi kiến tạo cho Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng 4-2.

“Một lần nữa, tôi rất trông chờ vào Đình Bắc. Khi chuyển trạng thái, Đình Bắc là cầu thủ rất lợi hại. Cậu ấy có thể lên trước khi đồng đội kịp lên, cầm giữ bóng và chờ đồng đội. Đình Bắc cũng có thể tung ra những đường chuyền quyết định rất hay.”

BLV Quang Huy đặc biệt thích khả năng xử lý khó đoán của Đình Bắc trong những tình huống một đối một.

“Tôi rất thích những tình huống Đình Bắc đuổi theo quả bóng, vừa chạy vừa lắc người. Rất khó đoán cậu ấy sẽ xử lý theo hướng nào. Đình Bắc có thể giữ bóng lại chờ đồng đội lên, có thể đi vào trong dứt điểm, hoặc xuống biên rồi căng ngang. Chính những động tác lắc người đó khiến đối phương rất khó đoán cậu ấy sẽ đi vào trong hay xuống biên.”

Với BLV Quang Huy, đó chính là thứ vũ khí Việt Nam cần khai thác trước Malaysia.

“Đó là những vũ khí mà tôi hy vọng Đình Bắc có thể phát huy. Tóm lại, chúng ta chơi thận trọng, lai rai và chờ cơ hội để chuyển trạng thái.”

Hoàng Đức trở lại, hàng công chờ Đình Bắc

Ở tuyến giữa, sự trở lại của Hoàng Đức mang đến thêm một điểm tựa cho Việt Nam. Tiền vệ này đã có đóng góp quan trọng trong màn ngược dòng trước Pakistan với một cú volley nâng tỷ số lên 2-1.

BLV Quang Huy kỳ vọng Hoàng Đức tiếp tục đá chính và kết hợp với Lê Phạm Thành Long.

“Ở giữa sân, tôi hy vọng Hoàng Đức sẽ đá chính. Trận vừa rồi, chấn thương của Hoàng Đức có vẻ đã bớt ảnh hưởng và cậu ấy thi đấu khá tốt. Ngay cả trong hiệp một trận gặp Pakistan, khi chúng ta bế tắc như vậy, Hoàng Đức vẫn có thể tạo ra một đường bóng rất đẹp cho William Minh Hoàng. Tôi nghĩ Hoàng Đức đá cùng Lê Phạm Thành Long ở giữa sân sẽ hợp lý, hy vọng Thành Long cũng trở lại phong độ tốt.”

Trên hàng công, Đình Bắc gần như là cái tên không thể thiếu trong phương án của BLV Quang Huy. Cùng với anh, William Minh Hoàng và Hai Long được kỳ vọng tạo nên sức bật cho những pha chuyển trạng thái.

“Trên hàng công, trận này chắc chắn phải có Đình Bắc. Tôi dự kiến Đình Bắc, William Minh Hoàng và Hai Long. Hai Long là cầu thủ chơi giữa tiền vệ và tiền đạo, có thể tạo ra những pha tranh chấp cũng như lực đẩy từ tuyến hai khi chúng ta phản công. Hy vọng là như thế.”

Đội hình nào cho trận tranh hạng Ba?

Từ những phân tích trên, BLV Quang Huy đưa ra đội hình dự kiến cho Việt Nam, dù ông cũng nhấn mạnh rằng rất khó đoán lựa chọn của HLV Kim Sang-sik.

“Còn đội hình xuất phát dự kiến của tôi, tất nhiên chỉ là dự kiến thôi, bởi với ông Kim thì rất khó đoán.”

Trong khung thành, Patrik Lê Giang tiếp tục là lựa chọn đáng tin cậy. Phía trước thủ môn này là bộ ba Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh và Phạm Xuân Mạnh.

Hai biên được BLV Quang Huy dự kiến dành cho Phan Tuấn Tài và Trương Tiến Anh. Ở trung tuyến là Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long.

Trên hàng công, Đình Bắc, William Minh Hoàng và Hai Long được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng.

Đó là đội hình được BLV Quang Huy đánh giá phù hợp với một thế trận mà Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn, chờ thời cơ rồi chuyển trạng thái nhanh. Trước một Malaysia đang hưng phấn và sở hữu sức mạnh đáng kể, đó có thể là cách tiếp cận thực tế nhất để đội tuyển Việt Nam khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng.