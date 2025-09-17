Việt kiều Nga báo tin vui lớn, HLV Kim Sang-sik quyết định thế nào?

Mới đây, bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền vệ trẻ Việt kiều Nga, Vadim Nguyễn, có thể sớm gia nhập đội U23 Việt Nam trong các giải đấu sắp tới. Vadim, sinh năm 2005 tại Nga, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Anh hiện đang chơi cho SHB Đà Nẵng và được đào tạo tại lò FK Rostov, một trong những CLB hàng đầu ở Giải Ngoại hạng Nga.

Vadim sở hữu chiều cao 1m75 cùng với nền tảng thể lực nổi bật, cho phép anh linh hoạt đảm nhiệm nhiều vai trò trên sân, từ tiền vệ trung tâm cho đến tiền vệ cánh. Thời gian qua, anh đã để lại ấn tượng rõ nét tại giải U19 quốc gia Nga nhờ vào kỹ thuật cá nhân tốt, tốc độ ấn tượng, và khả năng xử lý bóng tự tin trong phạm vi hẹp.

Một điểm đáng chú ý chính là việc Vadim đã chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, tạo điều kiện cho anh thi đấu như một cầu thủ nội trong V-League. Điều này không chỉ giúp anh dễ dàng hòa nhập với đội bóng trong nước mà còn mở ra cơ hội được khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Vadim Nguyễn (phải) đang thể hiện khá tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2024, Vadim đã từng được HLV Philippe Troussier đưa vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ. Tuy nhiên, vì lịch thi đấu cùng U19 FK Rostov kéo dài, anh không thể tham gia tập trung. Điều này thể hiện sự quan tâm đáng kể từ phía ban huấn luyện đối với tài năng của Vadim.

Các chuyên gia bóng đá nhận định rằng sự xuất hiện của Vadim, cùng với nhiều cầu thủ Việt kiều khác, có thể mang lại làn gió mới cho đội tuyển trẻ Việt Nam, trong bối cảnh bóng đá quốc gia đang cần những nhân tố mới nhằm cải thiện sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. Nếu giữ vững phong độ và sẵn sàng tham gia tập luyện, Vadim hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý trong các giải đấu lớn sắp tới, bao gồm SEA Games và VCK U23 châu Á 2026.

Tin tức này không chỉ mang lại hy vọng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà còn khẳng định xu hướng hội nhập mạnh mẽ mà bóng đá nước nhà đang hướng tới, khi ngày càng có nhiều cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến cho quê hương.