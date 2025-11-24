Việt kiều "khổng lồ" bất ngờ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90, Lee Williams hiện khoác áo Công an TP.HCM và vừa được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng xếp đá chính lần thứ ba liên tiếp. Trong trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia, phút 43, nhận đường chuyền của đồng đội, Lee chọn vị trí thông minh và dứt điểm chính xác để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội. Kết quả chung cuộc, Công an TP.HCM thắng 3-0.

Trước đó, ở vòng 11 V.League 2025-26, Lee Williams ghi bàn đầu tiên tại giải đấu khi đối đầu với Ninh Bình FC – bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ gốc Anh đầu tiên ghi bàn tại V.League.

Sinh năm 2007, Lee Williams đến từ Anh, có mẹ là người Việt Nam, và từng kinh qua môi trường chuyên nghiệp tại Anh khi khoác áo Warrington Town (giải hạng 6 Anh) theo dạng cho mượn từ Stockport County.

Sự xuất hiện và thành tựu sớm của Lee Williams không chỉ là tin vui cho riêng cá nhân anh, mà còn là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam — nhất là trong việc thu hút và phát triển các cầu thủ Việt kiều có nền tảng châu Âu. Với chiều cao vượt trội, kỹ thuật và tư duy hiện đại, anh được xem là một trong những gương mặt đầy tiềm năng để góp mặt ở cấp đội tuyển trong tương lai gần.

Tuy nhiên, bên cạnh chiều hướng tích cực, Lee Williams vẫn cần thời gian để hòa nhập hoàn toàn với môi trường V.League — nơi cường độ, thể lực và cách chơi có nhiều sự khác biệt so với bóng đá Anh. Đó là bài toán không chỉ cho cá nhân anh, mà còn cho đội bóng trong việc xây dựng và tận dụng cầu thủ nhập từ nước ngoài hoặc Việt kiều.

Dẫu vậy, bước đầu Lee Williams đã chứng minh rằng anh không chỉ đến để hòa nhập, mà còn muốn tạo dấu ấn và ghi tên mình vào lịch sử — một khởi đầu rất đáng mừng cho một hành trình dài phía trước.