Viên Minh về quê Công Phượng

Nàng WAG Tô Ngọc Viên Minh mỗi lần về quê Công Phượng.

Tô Ngọc Viên Minh – bà xã của tiền đạo Nguyễn Công Phượng luôn được yêu mến bơi lối sống hoàn toàn tách biệt khỏi sự hào nhoáng hay thị phi truyền thông. Cô không theo đuổi hình ảnh của một "WAGs" giải trí mà lặng lẽ trở thành hậu phương vững chắc, người quản lý chiến lược cho chồng trong cả sự nghiệp lẫn các dự án kinh doanh riêng.

Chính sự thấu hiểu và điềm đạo của Viên Minh đã giúp Công Phượng vượt qua nhiều áp lực sân cỏ, đặc biệt là giai đoạn xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản cho Yokohama FC. Sự tháo vát của cô khi quán xuyến công ty quản lý hình ảnh và các hoạt động khởi nghiệp gia đình đã giúp chân sút xứ Nghệ yên tâm cống hiến trọn vẹn cho chuyên môn. Kể từ khi kết hôn vào cuối năm 2020, Công Phượng cũng trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh và kín tiếng hơn về đời tư. Cho đến hiện tại, khi Công Phượng đang tập trung thi đấu cho CLB Đồng Nai, Viên Minh luôn là người đứng sau hết lòng hỗ trợ chồng.

Viên Minh đám cưới với Công Phượng năm 2020 và giản dị mỗi khi về quê chồng (Ảnh: FBNV)

Viên Minh ghi điểm bởi sự giản dị

Viên Minh luôn ghi điểm bởi lối sống khiêm tốn, giản dị và sự tinh tế trong ứng xử. Sự hòa hợp của nàng tiểu thư Sài thành với gia đình nhà chồng cũng thể hiện rõ qua những lần cô cùng Công Phượng về thăm quê nhà Nghệ An. Từ chuyến về quê đón Tết cho đến dịp mừng thọ bố mẹ chồng, Viên Minh đều xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt rạng rỡ, tự nhiên ngồi trước thềm nhà cùng gia đình chồng. Những khoảnh khắc nhỏ đời thường nhưng chứng minh cuộc sống hôn nhân bình yên, viên mãn của cặp đôi sau nhiều năm gắn bó.

Gia đình Công Phượng (Ảnh: FBNV)

Công Phượng hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan

Chuyện tình giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và Tô Ngọc Viên Minh được xem là một trong những hành trình tình cảm đẹp, văn minh và kín tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Cơ duyên của cả hai bắt đầu từ năm 2014, trong chuyến tập huấn của lứa U19 Việt Nam tại Bỉ - nơi Viên Minh đang là du học sinh. Xuất phát điểm từ tình cảm chân thành của một "fan girl" thầm lặng, Viên Minh dần trở thành người bạn đồng hành tin cậy, âm thầm tham gia quản lý các trang fanpage và hội nhóm CĐV để hỗ trợ tinh thần cho nam cầu thủ. Trong suốt 6 năm hẹn hò, cặp đôi giữ bí mật tuyệt đối trước truyền thông, cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của Công Phượng mà không hề phô trương.

Cuối năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng chuỗi tiệc cưới ấm cúng, sang trọng tại TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An. Đến tháng 8/2021, tổ ấm của họ trọn vẹn hơn khi đón con trai đầu lòng (bé Mito). Đến năm 2026, khi cậu con trai đầu lòng – bé Mito đã bước sang tuổi lên 5, dân tình càng thêm ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của cặp đôi. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước cùng sự nổi tiếng, cả hai vẫn duy trì lối sống giản dị. Khác với nhiều ngôi sao thường tận dụng đời tư để làm thương mại, vợ chồng Công Phượng vẫn kiên định với nguyên tắc kín tiếng. Có thể nói, sự nghiệp của Công Phượng có thể có những thăng trầm theo phong độ, nhưng "bàn thắng" lớn nhất đời anh có lẽ chính là sự đồng hành của Viên Minh.