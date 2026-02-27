Video: Trọn vẹn lễ ăn hỏi của Đức Huy và MC Mù Tạt sáng nay, visual cô dâu nổi bật, chú rể cười không ngớt

Đức Huy và MC Mù Tạt làm lễ ăn hỏi sáng 27/2 (Video: Hà Cúc )

Sáng nay (27/2), lễ ăn hỏi của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt đã chính thức diễn ra trong không khí ấm cúng, rộn ràng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Sau status "bất ổn" rồi nhanh chóng xoá đi trước đó của cô dâu, netizen càng thêm tò mò về ngày trọng đại này - và quả thực mọi khoảnh khắc xuất hiện đều khiến dân mạng phải xuýt xoa.

Ngay từ lúc nhà trai xuất hiện, không khí đã ngập tràn tiếng cười. Đức Huy diện áo dài trắng truyền thống, gương mặt rạng rỡ, liên tục vẫy tay chào quan khách. Bên cạnh anh, Mù Tạt xuất hiện với visual cô dâu xinh đẹp: áo dài trắng thêu họa tiết tinh tế, tóc xõa nhẹ nhàng cài hoa, tay cầm bó hoa đỏ nổi bật. Nụ cười tươi tắn và thần thái tự nhiên giúp cô nàng thực sự "chiếm spotlight" giữa khung hình.

Không gian buổi lễ được trang trí với tông đỏ - trắng chủ đạo, backdrop rực rỡ sắc hoa tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại. Khoảnh khắc cả hai cùng nắm tay bước ra chào họ hàng hai bên nhận được tràng pháo tay không ngớt. Đức Huy không giấu được sự xúc động, liên tục cười tươi và dành ánh nhìn đầy tình cảm cho vợ sắp cưới.

Đáng chú ý, trái với hình ảnh MC cá tính, hay "tấu hài" trên mạng xã hội, Mù Tạt trong lễ ăn hỏi lại dịu dàng và đằm thắm hơn hẳn. Tuy nhiên, những biểu cảm nhí nhảnh khi sánh bước cùng chú rể vẫn khiến khách mời bật cười thích thú - đúng chất cô nàng vốn quen thuộc với khán giả.

Sau tất cả những đồn đoán từ dòng trạng thái "bất ổn" trước đó, lễ ăn hỏi sáng nay chính là câu trả lời ngọt ngào nhất. Visual nổi bần bật, nụ cười rạng rỡ và bầu không khí hạnh phúc đã chứng minh: đây thực sự là một cái kết đẹp cho chuyện tình của Đức Huy - Mù Tạt.

Dân mạng hiện đang chia sẻ rầm rộ loạt khoảnh khắc trong buổi lễ, không quên dành lời chúc phúc cho cặp đôi. Và nếu nhìn vào ánh mắt họ dành cho nhau sáng nay, có lẽ ai cũng hiểu: ngày vui này chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình dài phía trước



