Video: Nhà vô địch võ thuật chỉ cần 1s để quật ngã gã biến thái giữa ga tàu điện

Tối ngày 6/12 tại khu Moorgate siêu đông đúc ở trung tâm London, một cảnh tượng khiến ai xem clip cũng phải rợn người: một bé gái 14 tuổi đang đi về nhà thì bị một gã mặc hoodie đen bất ngờ chạm mông từ phía sau.

Ngay lập tức, 2 cậu nhóc vị thành niên dũng cảm đã lao ra chất vấn gã biến thái. Tên nghi phạm tấn công tình dục này lên cơn điên, vung nắm đấm định đánh và đuổi theo tụi nhỏ.

Thiếu niên chất vấn kẻ biến thái và bị hắn hành hung

Đúng lúc drama lên đỉnh điểm thì "nhân vật chính" xuất hiện: Võ sĩ Ivan Skoko, 29 tuổi, cao 1m90, nặng 95kg, có đai đen Brazilian jiu-jitsu. Anh vừa vô địch hàng loạt giải lớn ở Anh năm nay. Ivan Skoko vừa tập gym xong, tai còn đeo AirPods. Thấy cảnh bất bình, anh chàng lập tức tháo tai nghe, lao tới.

Võ sĩ đai đen quật ngã tên biến thái

Chỉ 1 giây sau, với cú quét chân (foot sweep) chuẩn textbook, Ivan Skoko khiến gã biến thái nằm đo sàn tức thì. Ivan quỳ gối khóa cứng, giữ nguyên tư thế cho đến khi cảnh sát ập tới.

Clip quay rõ mồn một cảnh gã biến thái vùng vẫy, la hét bằng tiếng nước ngoài nhưng hoàn toàn bất lực dưới sức nặng 95kg và kỹ thuật của nhà vô địch võ thuật.

Ivan kể lại siêu ngầu: "Tôi thấy bé gái 14 tuổi khóc bảo 'hắn sờ mông em', rồi thấy hắn định đấm 2 thằng nhóc, là tôi nghĩ luôn: 'Ok, hạ gục hắn thôi!'".

Đỉnh hơn nữa là đây không phải lần đầu Ivan làm "người hùng đường phố". Hơn 1 tháng trước, anh cũng đã solo luôn một tên cướp cầm búa ở ga tàu điện ngầm Borough, giữ chặt đến khi cảnh sát đến, thu được cả búa rỉ sét với 2 cái điện thoại cướp được!

Hiện tại Ivan đang chuẩn bị ra mắt khóa học online mang tên Primitive Jiu-Jitsu chỉ trong 7 ngày nữa, hứa hẹn dạy "dân thường" cách tự vệ giống hệt anh vừa làm.

Netizen Anh quốc phát cuồng vì clip của nhà vô địch võ thuật quật ngã gã biến thái: "Đỉnh cao của việc tập gym có ích cho xã hội", "Gã kia gặp đúng người rồi, chọn sai đối thủ hoàn toàn", "Ivan Skoko chính thức là Batman của London"...