Video: Messi tát vào đầu đối thủ rồi xô xát nảy lửa, nguy cơ bị phạt nguội

Ngôi sao Argentina ghi bàn và kiến tạo trong trận hòa 2-2 của Inter Miami trước Philadelphia Union, nhưng một tình huống trong trận đang gây tranh cãi và có thể khiến Messi nhận án phạt.

Messi đánh vào đầu đối thủ, đối mặt nguy cơ bị phạt

Lionel Messi vừa trải qua một trận đấu đặc biệt khi ghi bàn thắng đầu tiên kể từ sau sự ra đi của cha mình, Jorge Messi. Thế nhưng, màn trình diễn của thủ quân Inter Miami lại không hoàn toàn khép lại trong niềm vui.

Trong trận hòa 2-2 với Philadelphia Union, Messi có màn tranh cãi căng thẳng với Quinn Sullivan. Đáng chú ý, hành động của ngôi sao Argentina không bị trọng tài xử phạt ngay trên sân, nhưng hiện đã lọt vào diện xem xét của Ủy ban Kỷ luật MLS.

Messi có hành động gây tranh cãi với đối thủ

Tình huống xảy ra trong hiệp hai, sau một pha tranh chấp giữa hai đội. Messi tiến về phía Quinn Sullivan để phản ứng. Theo hình ảnh được ghi lại, đội trưởng Inter Miami có hành động tác động vào phía sau đầu hoặc vùng cổ của cầu thủ Philadelphia Union.

Sullivan sau đó lập tức tiến sát Messi. Hai người đứng đối mặt trong bầu không khí căng thẳng trước khi trọng tài nhanh chóng xuất hiện để tách họ ra. Điều đáng chú ý là Messi không nhận thẻ cho hành động này. Trận đấu tiếp tục mà không có quyết định xử phạt ngay tại thời điểm xảy ra sự việc.

Messi tát vào đầu đối thủ gây tranh cãi (Nguồn: hilaSJ_007)

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo Marca, Ủy ban Kỷ luật MLS có thể xem lại băng hình và đưa ra quyết định sau trận. Việc trọng tài không xử phạt trên sân không đồng nghĩa Messi chắc chắn sẽ thoát án. Nếu cơ quan kỷ luật xác định hành động của Messi vi phạm quy định, siêu sao Argentina có thể phải nhận hình thức xử phạt. Khả năng bị phạt tiền được xem là kịch bản đáng chú ý, dù quy định MLS cũng cho phép áp dụng án treo giò trong những trường hợp phù hợp.

Trận đấu kết thúc với hai thẻ đỏ

Màn đối đầu giữa Messi và Quinn Sullivan diễn ra trong một trận cầu vốn đã rất nóng. Inter Miami và Philadelphia Union bất phân thắng bại với tỷ số 2-2. Đến cuối trận, mỗi đội đều phải nhận một thẻ đỏ.

Yannick Bright bên phía Inter Miami bị truất quyền thi đấu, trong khi Philadelphia Union cũng mất Cavan Sullivan. Đáng chú ý, Cavan chính là em trai của Quinn Sullivan - cầu thủ vừa có màn đối đầu với Messi trước đó. Chi tiết này càng khiến trận đấu trở nên đáng chú ý sau tiếng còi mãn cuộc.

Ảnh: Getty

Messi vẫn là điểm sáng lớn nhất của Inter Miami

Bất chấp những tranh cãi, Messi vẫn có một màn trình diễn nổi bật về chuyên môn. Siêu sao người Argentina góp công vào cả hai bàn thắng của Inter Miami. Anh kiến tạo để Dániel Pintér ghi bàn, trước khi trực tiếp đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 26.

Nhận bóng trong vòng cấm, Messi xử lý gọn gàng rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng vào lưới Philadelphia Union. Đây là bàn thắng đầu tiên của Messi kể từ khi trở lại thi đấu sau sự ra đi của cha anh, vì thế khoảnh khắc ăn mừng của Leo mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Thế nhưng, Inter Miami cuối cùng vẫn không thể bảo toàn lợi thế. Philadelphia Union ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến đội bóng của Messi tiếp tục đánh rơi điểm số.

Với Messi, đây là một trận đấu vừa có niềm vui, vừa có những khoảnh khắc đầy căng thẳng. Anh ghi bàn, kiến tạo và tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng trên sân, nhưng giờ đây có thể phải chờ thêm một quyết định từ MLS về màn va chạm với Quinn Sullivan. Nếu bị xác định vi phạm, Messi có thể phải nhận án phạt dù trọng tài đã bỏ qua tình huống này trong trận đấu.