Video hé lộ màn ăn mừng đầy khiêu khích, đây là lý do Bellingham tát đầu cầu thủ Argentina?!

Bellingham hứng chỉ trích sau hành động tát vào đầu Valentin Barco, song đoạn video mới lan truyền cho thấy cầu thủ Argentina đã có màn ăn mừng bị cho là thiếu tôn trọng tuyển Anh.

Video mới làm thay đổi góc nhìn

Sau thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026, Jude Bellingham trở thành tâm điểm tranh cãi khi máy quay ghi lại cảnh tiền vệ của Real Madrid tát vào đầu Valentin Barco, cầu thủ dự bị của Argentina.

Hành động của Bellingham nhanh chóng gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ngôi sao 23 tuổi đã không giữ được bình tĩnh sau thất bại cay đắng, đồng thời yêu cầu FIFA xem xét án phạt.

Tuy nhiên, một đoạn video với góc quay khác xuất hiện trong những giờ gần đây đã khiến dư luận bắt đầu nhìn nhận sự việc theo hướng khác.

Cầu thủ Argentina ăn mừng đầy khiêu khích các cầu thủ Anh.

Barco bị tố ăn mừng quá khích

Theo hình ảnh mới được chia sẻ, Valentin Barco đã rời khu vực kỹ thuật ngay sau tiếng còi mãn cuộc để lao thẳng vào khu vực các cầu thủ Anh đang đứng.

Hậu vệ của Argentina chạy xuyên qua nhóm cầu thủ đối phương trong lúc ăn mừng, thậm chí cắt ngang ngay trước mặt hai tuyển thủ Anh với những cử chỉ đầy phấn khích. Không ít CĐV cho rằng đây là hành động khiêu khích, thiếu tôn trọng đối thủ vừa thất bại.

Chính màn ăn mừng này được cho là đã khiến bầu không khí vốn căng thẳng sau trận đấu càng trở nên nóng hơn.

Ngay sau đó, Bellingham tiến đến và dùng tay tát nhẹ vào phía sau đầu Barco. Hai bên lời qua tiếng lại trước khi được các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện can ngăn.

CĐV đổi chiều quan điểm

Sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Bellingham. Không ít ý kiến cho rằng tiền vệ tuyển Anh phản ứng thiếu kiềm chế, nhưng nguyên nhân xuất phát từ hành động khiêu khích trước đó của Barco.

Một tài khoản bình luận: "Nếu xem đủ video, bạn sẽ hiểu vì sao Bellingham nổi nóng."

Người khác viết: "Bellingham đáng ra không nên động tay, nhưng Barco cũng không vô can. Cậu ấy cố tình chạy vào giữa các cầu thủ Anh để ăn mừng."

Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng Bellingham vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, bởi mọi phản ứng mang tính va chạm đều có thể khiến cầu thủ đối mặt với án phạt nếu ban tổ chức quyết định xem xét.

Hiện phía FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến vụ việc, trong khi đoạn video mới tiếp tục tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu Bellingham có thực sự đáng bị chỉ trích như những gì dư luận kết luận ban đầu hay không.