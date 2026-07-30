Victoria "từ bỏ" con cả xa cách, tiểu thư Harper chiếm spotlight với visual thiếu nữ tuổi 15 xinh đẹp giữa ảnh gia đình Beckham

Harper Beckham gây sốt vì giống hệt Victoria trong ảnh gia đình, nhưng sự vắng mặt của Brooklyn mới là điều gây bàn tán.

Gần đây, nhân dịp sinh nhật ông Ted Beckham - bố của David Beckham, Victoria Beckham đã chia sẻ một bức ảnh gia đình kèm lời nhắn: "Chúc mừng sinh nhật. Chúng con yêu bố!". Trong khung hình, David và Victoria đứng cạnh bố mẹ hai bên cùng ba người con là Romeo Beckham, Cruz Beckham và Harper Beckham. Tuy nhiên, điều khiến bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán lại không chỉ là khoảnh khắc đoàn viên mà còn là hai chi tiết nổi bật: Harper ngày càng giống mẹ và Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt.

Ở tuổi 15, Harper được nhiều người nhận xét như "bản sao" của Victoria Beckham. Cô bé diện chiếc váy lụa màu nâu thuộc chính thương hiệu thời trang của mẹ, kết hợp mái tóc dài buông tự nhiên và phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Đứng cạnh Victoria trong chiếc váy đen ôm sát quen thuộc, hai mẹ con được nhiều người ví như "hai chị em" nhờ gương mặt, thần thái và gu thời trang ngày càng tương đồng. Tuổi 15, nhan sắc của cô út nhà Beckham cũng được khen hết lời bởi vẻ xinh đẹp, trong trẻo.

Gia đình Beckham gắn kết, chỉ thiếu vắng cậu cả Brooklyn (Ảnh: IGNV)

Không chỉ thừa hưởng ngoại hình của mẹ, Harper còn được cho là đang nối gót Victoria trong lĩnh vực làm đẹp. Theo truyền thông Anh, cô bé vừa đổi tên thương hiệu mỹ phẩm cá nhân từ HIKU by Harper sang Harlo by Harper sau khi tên gọi ban đầu được cho là quá giống một thương hiệu khác.

Harper ngày càng xinh đẹp (Ảnh: IGNV)

Harper thừa hưởng visual cực phẩm của bố - David Beckham và phong cách thời trang của mẹ - Victoria (Ảnh: IGNV)

Ảnh: IGNV

Dự án lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Harper với làn da tuổi dậy thì. Trước đó, Victoria từng tiết lộ con gái phải tìm đến bác sĩ da liễu sau khi sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da không phù hợp. Cựu thành viên Spice Girls cho biết bản thân hoàn toàn đồng cảm vì cô cũng từng vật lộn với mụn từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Bên cạnh những lời khen dành cho Harper, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra Brooklyn Beckham không xuất hiện trong bức ảnh gia đình. Theo truyền thông Anh, đây là bức ảnh được chụp trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham tại St. Tropez vào tháng 8 năm ngoái, thời điểm những rạn nứt giữa Brooklyn và bố mẹ đã bắt đầu được truyền thông nhắc đến. Việc Victoria lựa chọn chia sẻ lại bức ảnh nhưng vẫn không có Brooklyn khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa được cải thiện. Đáng nói ở những dịp kỉ niệm trước đó, Victoria và David liên tục đăng lại ảnh cũ có mặt con trai cả Brooklyn bất chấp sự xa cách của cậu cả. Bởi vậy, động thái lần này được đánh giá là sự "từ bỏ" của Victoria sau thời gian dài cố gắng hàn gắn nhưng không thành.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola đã xa cách gia đình Beckham hơn 1 năm nay (Ảnh: IGNV)

Brooklyn đã không xuất hiện cùng David và Victoria trong nhiều tháng qua, trong khi ba người em Romeo, Cruz và Harper vẫn thường xuyên đồng hành cùng bố mẹ trong các sự kiện cũng như những chuyến đi gia đình.

Mới đây, con trai cả nhà Beckham còn gây tranh cãi khi xuất hiện trong quảng cáo của dịch vụ giao đồ ăn DoorDash với bối cảnh World Cup 2026. Trong video, Brooklyn nói: "Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem FIFA World Cup 2026 ở nhà...", trước khi cười và kết thúc bằng câu: "Đó là một câu chuyện dài."

Theo một số nguồn tin thân cận với David và Victoria Beckham, cặp đôi cảm thấy bị sốc vì đoạn quảng cáo này, khi cho rằng Brooklyn đang biến câu chuyện rạn nứt với gia đình thành chất liệu quảng bá.