Victoria Beckham ngoài 50 vẫn cực sexy, nhan sắc đỉnh cao, nhảy 1 điệu với con trai cũng khiến con dâu ấm ức bật khóc

Ở tuổi 51, Victoria Beckham vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc "không phải dạng vừa". Trong lần tái ra mắt dòng nước hoa thương hiệu, cựu thành viên nhóm Spice Girls khiến dân tình phải trầm trồ khi xuất hiện trong chiếc váy đen xẻ tà đùi cao vút, khoe đôi chân săn chắc và thần thái lạnh lùng đúng chuẩn "Posh Spice".

Chiếc váy đen ôm sát kết hợp cùng vòng cổ vàng và giày cao gót đồng điệu giúp Victoria toát lên vẻ quyến rũ đầy quyền lực. Giữa background biển xanh và hàng cây Địa Trung Hải, bà mẹ bốn con nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sắc lẹm khiến người xem khó rời mắt.

Không dừng lại ở đó, trong một khung hình khác, cô diện váy lụa trắng mềm mại, ngồi vắt chân trên ghế xanh, khéo léo để lộ chiếc nhẫn cưới kim cương "khủng". Ở tấm ảnh thứ ba, Victoria nằm dài trên sofa, tay luồn nhẹ vào mái tóc nâu - tạo nên tổng thể vừa gợi cảm vừa sang trọng.

Victoria ngoài 50 vẫn ở đỉnh cao nhan sắc (Ảnh: IGNV(

Điều đáng nói là phong độ nhan sắc ấy không hề có dấu hiệu hạ nhiệt dù đã ngoài 50. Victoria vẫn giữ được body săn chắc, làn da mịn màng và thần thái "chị đại" khó ai bì kịp.

Nhìn lại đám cưới xa hoa của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tại Palm Beach năm 2022, một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường của Victoria lại trở thành mồi lửa cho chuỗi đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm sau đó. Theo lời kể được lan truyền, khi đến phần âm nhạc sôi động của bữa tiệc, ca sĩ khách mời Marc Anthony đã bất ngờ gọi Brooklyn lên sân khấu. Nhưng thay vì mời cô dâu cho điệu nhảy quan trọng của hai vợ chồng, ông lại giới thiệu Victoria Beckham là "người phụ nữ đẹp nhất căn phòng" và kéo bà lên nhảy cùng con trai.

Khoảnh khắc mẹ con nhà Beckham ôm nhau xoay theo điệu nhạc trước hàng trăm khách mời được cho là đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Nhiều nguồn tin nói rằng Nicola khi đó đứng lặng người, rồi bật khóc và rời khỏi sảnh tiệc vì cảm thấy bị tổn thương trong chính ngày cưới của mình - bởi điệu nhảy đầu tiên vốn được xem là nghi thức đầy ý nghĩa dành riêng cho cô dâu chú rể. Về phía Brooklyn, sau này anh chia sẻ công khai rằng mình cảm thấy "xấu hổ" và nhục nhã vì khoảnh khắc đó.

Nàng dâu Nicola Peltz mâu thuẫn với mẹ chồng Victoria vì 1 điệu nhảy (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng câu chuyện có thể đã bị thổi phồng, bởi điệu nhảy giữa cô dâu chú rể đã diễn ra trước đó và màn xuất hiện của Victoria chỉ là một phần ngẫu hứng trong lúc tiệc đã kéo dài vài giờ. Dẫu vậy, khoảnh khắc ấy vẫn bị xem là một trong những nguyên nhân làm dấy lên tin đồn rạn nứt giữa mẹ chồng - nàng dâu nhà Beckham, khiến công chúng không ngừng bàn tán về mối quan hệ căng thẳng phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của gia đình đình đám này.

Từ một biểu tượng nhạc pop đến nhà thiết kế thời trang thành đạt, Victoria Beckham vẫn duy trì phong độ nhan sắc và thần thái đáng nể. Cô và David kết hôn năm 1999, sau khi chào đón con trai đầu lòng Brooklyn Beckham. Hiện cặp đôi còn có Romeo, Cruz và cô con gái út Harper.

Giữa lúc gia đình Beckham nhiều lần vướng tin đồn căng thẳng với con dâu tỷ phú Nicola Peltz, màn tái xuất đầy khí chất này của Victoria càng khiến netizen phải công nhận: mẹ chồng ngoài 50 mà vẫn đỉnh thế này, bảo sao nàng dâu xuất thân nhà giàu cũng phải "chạy theo dài dài".