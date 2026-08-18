Victoria Beckham diện váy xuyên thấu khoe nội y sexy tình tứ bên David Beckham tại nơi lần đầu hẹn hò vào 29 năm trước

David và Victoria Beckham khiến người hâm mộ thích thú khi trở lại một khách sạn sang trọng ở Portofino - nơi từng lưu giữ những ngày tháng đầu tiên của chuyện tình "Posh và Becks" gần 30 năm trước.

Sau nhiều ngày tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng gia đình tại châu Âu, David Beckham và Victoria Beckham quyết định dành riêng một buổi tối cho nhau tại Portofino, Italy. Đáng chú ý, địa điểm mà cặp đôi lựa chọn chính là khách sạn họ từng lưu trú vào năm 1997 - thời điểm cả hai mới bắt đầu hẹn hò và chuyện tình vẫn được giữ kín.

David đăng tải hình ảnh bên bà xã cùng dòng chú thích đầy hoài niệm: "29 năm trước, chúng tôi đã đến Portofino, tới khách sạn này, trước khi bất kỳ ai biết chúng tôi đang hẹn hò. Và giờ chúng tôi lại trở về đây". Gần 3 thập kỷ sau, khung cảnh đã thay đổi nhưng cặp đôi vẫn bên nhau. Đặc biệt, Victoria tiếp tục khiến ông xã và người hâm mộ chú ý khi xuất hiện trong một thiết kế ren đen xuyên thấu.

Chiếc váy ôm sát cơ thể, với nhiều mảng ren trong suốt, khéo léo khoe nội y bên trong. Phần cổ trễ cũng giúp bà Becks khoe vòng một quyến rũ. Trong bức ảnh chụp chung, Victoria nép sát bên David và nở nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi 52, cựu thành viên Spice Girls vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng thần thái sang trọng đặc trưng.

Ảnh: IGNV

David và Victoria Beckham hồi mới yêu nhau (ảnh chụp năm 1997) (Ảnh: IGNV)

Chuyện tình kéo dài gần 30 năm của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá

David và Victoria bắt đầu hẹn hò vào năm 1997. Khi đó, David đã là ngôi sao sáng của Manchester United, còn Victoria đang nổi đình đám cùng Spice Girls với biệt danh Posh Spice. David từng tiết lộ anh chú ý tới Victoria sau khi nhìn thấy cô xuất hiện trong bộ catsuit da trong MV Say You'll Be There.

Ngay lúc đó, cựu danh thủ được cho là đã nói với một người bạn: "Đó là cô gái dành cho tôi và tôi sẽ có được cô ấy". Sau đó, David chủ động tìm cách gặp Victoria và hai người nhanh chóng phát triển mối quan hệ. Chỉ hơn một năm sau lần đầu gặp nhau, cặp đôi công khai đính hôn vào tháng 1/1998, khép lại những đồn đoán kéo dài về chuyện tình của họ.

Victoria từng kể với Vogue rằng cô tin vào tình yêu sét đánh và thừa nhận lần gặp David trong khu vực dành cho cầu thủ Manchester United là một khoảnh khắc đặc biệt.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Gần 30 năm hôn nhân vẫn dành thời gian cho nhau

David và Victoria tổ chức đám cưới đình đám vào năm 1999. Hôn lễ được cho là tiêu tốn khoảng 800.000 bảng Anh và nhanh chóng trở thành một trong những đám cưới được chú ý nhất làng giải trí Anh. Sau đó, họ lần lượt chào đón 4 người con Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Từng được xem là một trong những gia đình nổi tiếng gắn bó nhất thế giới, nhà Beckham thời gian gần đây lại vướng những rạn nứt với con trai cả Brooklyn. Brooklyn từng công khai tuyên bố không muốn liên quan tới "Brand Beckham" trong một bài đăng dài hồi tháng 1. Anh cũng đưa ra nhiều lời chỉ trích nhắm vào gia đình, trong khi David và Victoria chưa trực tiếp đáp trả.

David, Victoria cùng các con đang tận hưởng chuyến đi trên du thuyền Seven trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh, ghé qua nhiều điểm đến nổi tiếng dọc Riviera của Pháp và Italy. Trước buổi hẹn hò riêng, David và Victoria dành thời gian bên con gái út Harper tại Portofino. Cả hai liên tục chụp ảnh cùng cô con gái 15 tuổi, cùng nhau ăn kem và ghi lại những khoảnh khắc đời thường.