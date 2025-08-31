Vì sao vừa tới Đức, Nicolas Jackson lại tức tốc bay về Anh?

Vào thứ Sáu (29/8), Bayern đã đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea trong một mùa giải. Đến chiều thứ Bảy (30/8), ngôi sao người Senegal đáp chuyến bay đến Đức và nở nụ cười rạng rỡ tại sân bay Munich.

Trong lúc Jackson chờ đợi để tiến hành các thủ tục cần thiết để gia nhập Bayern, Chelsea có cuộc tiếp đón Fulham trên sân nhà. Tân binh đắt giá Liam Delap ra sân ngay từ đầu nhưng chỉ sau 14 phút đã dính chấn thương và bị thay ra. Cầu thủ chạy cánh Tyrique George vào thay thế đã chơi ở vị trí trung phong. The Blues đã có khoảng thời gian khó khăn, nhưng cuối cùng cũng vượt qua nhờ các bàn thắng của Joao Pedro và đội trưởng Enzo Fernandez.

Sau trận đấu, HLV Enzo Maresca cho biết Delap dính chấn thương gân kheo khi đang di chuyển với tốc độ cao và có thể phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Đây là cú sốc với Chelsea cũng như bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Bây giờ họ chỉ còn một tiền đạo duy nhất là Joao Pedro, nếu không tính giải pháp bất đắc dĩ Tyrique George.

Vì vậy, Chelsea đã thông báo với Bayern rằng thỏa thuận cho mượn Jackson một mùa giải kèm theo tùy chọn mua đứt có tổng trị giá 69 triệu bảng sẽ bị hủy. Tiền đạo người Senegal buộc phải quay trở lại London để khỏa lấp chỗ trống của Delap.

Mùa trước, Jackson đã ghi 13 bàn cho Chelsea, ít hơn 4 bàn so với mùa trước đó. Anh bị mất vị trí khi The Blues bổ sung hai tân binh, gồm Delap và Joao Pedro. Trong một diễn biến khác, Alejandro Garnacho cũng có mặt tại Stamford Bridge vào thứ Bảy sau khi MU chấp nhận để anh ra đi với mức giá 40 triệu bảng.