Vì sao Vinicius không đá phạt đền cho Brazil?

Người trong cuộc lên tiếng giải thích cho câu hỏi khiến người hâm mộ quan tâm nhất: Vì sao Vinicius không đá penalty mà lại là Bruno.

Thất bại bất ngờ 1-2 trước Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ biến Brazil trở thành cựu á quân mà còn để lại nhiều dấu hỏi lớn cho người hâm mộ. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào quả phạt đền hỏng ăn của Bruno Guimaraes ở đầu hiệp một – bước ngoặt khiến Brazil đánh mất lợi thế và tâm lý thi đấu. Ngay sau trận đấu, làn sóng dư luận đã dấy lên câu hỏi: Vì sao ngôi sao hàng đầu Vinicius Junior lại không phải là người bước lên chấm 11 mét?

Để đập tan những hoài nghi về việc “né tránh trách nhiệm”, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã chính thức lên tiếng làm rõ sự việc. Vinicius khẳng định đây hoàn toàn là quyết định chiến thuật được huấn luyện viên Carlo Ancelotti tính toán từ trước trận đấu.

"Đó là quyết định của HLV Ancelotti khi giao quyền đá phạt đền cho Bruno. Ban huấn luyện luôn lựa chọn người thực hiện từ trước. Tôi chưa bao giờ là kẻ ích kỷ hay cố chạy đua danh hiệu Vua phá lưới, đó là lý do vì sao Bruno đá quả phạt đó," Vinicius chia sẻ.

Vinicius giải thích về lý không không sút penalty (Ảnh: Getty)

Ngôi sao của Brazil cũng không ngần ngại thừa nhận thực tế về mặt số liệu: "Anh ấy (Bruno) sút phạt đền tốt hơn tôi, và đó là lý do huấn luyện viên chọn anh ấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Nhiều người sẽ nói rằng tôi không muốn đá, nhưng tôi không bao giờ ẩn mình. Ở Real Madrid, tôi vẫn thực hiện các quả phạt đền mỗi khi được huấn luyện viên tin tưởng".

Lời chia sẻ của Vinicius hoàn toàn trùng khớp với lời giải thích của HLV Carlo Ancelotti trong buổi họp báo. Chiến lược gia người Italy cho biết ban huấn luyện đã thiết lập một "bảng thứ tự ưu tiên" nghiêm ngặt dựa trên số liệu thống kê hiệu suất của các cầu thủ trong suốt một năm qua, kết hợp với phân tích về thủ môn đối phương. Theo danh sách này, Vinicius thậm chí không nằm trong top 5 cái tên được ưu tiên hàng đầu, xếp sau Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimaraes và Gabriel Martinelli.