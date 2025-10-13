"Từ khi quen Victoria đến giờ, cô ấy chỉ ăn cá nướng và rau luộc. Cô ấy gần như không bao giờ lệch khỏi thực đơn đó." – David Beckham từng chia sẻ như vậy trong chương trình River Cafe Table 4, khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Giữa thế giới showbiz đầy hào nhoáng, nơi mỗi bữa ăn của ngôi sao đều có thể là một trải nghiệm ẩm thực xa xỉ, Victoria Beckham lại chọn cách sống trái ngược hoàn toàn. Suốt hơn 25 năm, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls chỉ trung thành với hai món duy nhất cá nướng và rau luộc, một chế độ ăn mà nhiều người gọi là "kỳ lạ", nhưng với cô, đó là "bí quyết giữ dáng".

Vóc dáng của Victoria Beckham

Victoria từng thừa nhận cô không dễ để mình "thả lỏng" trước đồ ăn. Từ thời còn là ca sĩ đến khi trở thành nhà thiết kế, hình ảnh của cô luôn gắn liền với vóc dáng mảnh mai, gương mặt sắc sảo và phong thái sang trọng. Để duy trì điều đó, Victoria chọn cách kiểm soát tuyệt đối những gì đi vào cơ thể.

Victoria Beckham cho biết, việc duy trì thói quen ăn cá và rau suốt 25 năm qua chính là "chìa khóa" giúp cô giữ gìn sức khỏe và duy trì hiệu suất làm việc. Cô chia sẻ rằng chế độ ăn của mình không chỉ gói gọn trong cá nướng và rau luộc, mà còn bao gồm các loại cá tươi, rau xanh, salad, hạt, hạt giống và một số loại trái cây. Tuy nhiên, Victoria luôn kiểm soát chặt chẽ khẩu phần, bởi theo cô, việc ăn quá nhiều có thể khiến cơ thể dễ bị đầy hơi và mất cảm giác nhẹ nhõm.

Vóc dáng dù đã 50 tuổi của Victoria