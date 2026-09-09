Vì sao U23 Việt Nam không triệu tập 2 Việt kiều của CLB Công an TP.HCM?

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đều không có tên trong danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Trong danh sách chính thức của U23 Việt Nam dự ASIAD 20 , hai cầu thủ Việt kiều nổi bật Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa của CLB Công an TP.HCM đều vắng mặt. Nguyên nhân không nằm ở vấn đề chuyên môn mà do cả hai chưa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ở thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chốt danh sách sơ bộ 50 cầu thủ với ban tổ chức.

Thời gian qua, CLB Công an TP.HCM đã hỗ trợ Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa hoàn tất các thủ tục cần thiết để có quốc tịch Việt Nam, qua đó đủ điều kiện thi đấu tại V.League 2026/27 với tư cách nội binh.

Tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Tuy nhiên, thời điểm VFF đăng ký danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự ASIAD 20, hồ sơ pháp lý của hai cầu thủ này chưa hoàn tất. Để tránh những rủi ro có thể phát sinh liên quan đến tư cách thi đấu, VFF không đưa Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vào danh sách.

Đây là sự vắng mặt đáng chú ý bởi cả hai đều có màn trình diễn tốt ở mùa giải trước. Williams Minh Hoàng ghi 9 bàn và có một đường chuyền thành bàn trong mùa giải 2025/26. Ngô Đăng Khoa ghi 4 bàn, có một kiến tạo.

Hai cầu thủ Việt kiều cũng đóng góp đáng kể vào chức vô địch Cúp Quốc gia của CLB Công an TP.HCM. Trong đó, Ngô Đăng Khoa từng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, vì vậy ban huấn luyện đã chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong những đợt tập trung trước đó.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9.

Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Do đó, cả ba trận vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với lực lượng đã được định hình và quá trình chuẩn bị triển khai từ sớm, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 20 với mục tiêu cạnh tranh suất đi tiếp, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục.