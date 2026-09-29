Vì sao tuyển Việt Nam mới đá 2 trận đã hết cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026?

Thất bại trước Thái Lan khiến tuyển Việt Nam không còn khả năng đứng đầu bảng B, dù vẫn còn một trận đấu ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam mới thi đấu 2 trong tổng số 3 trận tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cánh cửa tranh chức vô địch đã khép lại. Điều này xuất phát từ thể thức đặc biệt của giải đấu cũng như cách phân định thứ hạng khi các đội bằng điểm.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam có 3 điểm, trong khi Thái Lan đã giành 6 điểm. Ở lượt cuối, Việt Nam vẫn có thể nâng số điểm của mình lên 6, nhưng không còn kịch bản nào giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng.

FIFA ASEAN Cup 2026 có 8 đội ở Division 1, chia thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt. Điểm khác biệt đáng chú ý là chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Giải không tổ chức vòng bán kết. Chính vì vậy, vị trí số một bảng đấu là điều kiện bắt buộc nếu muốn cạnh tranh chức vô địch.

Ở vòng đấu cuối, ngay cả khi Thái Lan thua còn chúng ta thắng, hai đội cùng có 6 điểm thì Việt Nam cũng sẽ vẫn chỉ xếp thứ 2. Bởi lẽ, giải quy định khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu sẽ được ưu tiên trước hiệu số bàn thắng bại.

Không thể vô địch nhưng trận đấu cuối cùng của vòng bảng vẫn có ý nghĩa với các chúng ta. Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới vị trí thứ hai bảng B để có cơ hội góp mặt ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.