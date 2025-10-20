Vì sao tuyển Campuchia đứng trên cả đội dự World Cup, né được Việt Nam ở vòng bảng SEA Games?

Vào chiều qua (19/10), lễ bốc thăm chia bảng các môn thi đấu tại SEA Games 33 đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Ở môn bóng đá nữ, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó khi phải đối đầu với Myanmar, Philippines và Malaysia.

Đây là bảng đấu quy tục 3 đội bóng hàng đầu khu vực, liên tục cạnh tranh chức vô địch tại các kỳ SEA Games và AFF Cup nữ. Tuyển Việt Nam (hạng 37 thế giới) và tuyển Philippines (hạng 39 thế giới) từng giành vé dự World Cup 2023, trong khi tuyển Myanmar (hạng 56 thế giới) hiện là đương kim á quân AFF Cup và SEA Games.

Trong khi đó, bảng A lại khá dễ thở khi chủ nhà Thái Lan chỉ phải chạm trán các đối thủ Campuchia, Singapore và Indonesia – 3 đội bóng đều nằm ngoài top 100 thế giới.

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã bày tỏ sự không hài lòng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không thiếu những bình luận cho rằng chủ nhà Thái Lan đã được thiên vị. Thế nhưng sự thật có phải như vậy?

2 bảng đấu khá chênh lệch tại SEA Games 33.

Trên thực tế, quy định của lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã được thống nhất từ trước đó. 8 đội chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 2 đội, bốc thăm chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Việc phân loại hạt giống được dựa vào thành tích của mỗi đội tại kỳ SEA Games gần nhất. Và đó cũng là lý do khiến tuyển Campuchia (hạng 118 thế giới) lại nằm ở nhóm hạt giống số 2, trong khi tuyển Philippines (hạng 39 thế giới) chỉ có tên ở nhóm 3.

Phân loại hạt giống môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Tại SEA Games 32 cách đây 2 năm, do là chủ nhà nên tuyển nữ Campuchia được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Những lá thăm may rủi sau đó giúp đội bóng này rơi vào bảng đấu khá dễ thở.

Tuyển Campuchia giành chiến thắng trước những đối thủ kém hơn là Lào (2-0) và Singapore (1-0), rồi thua Thái Lan (0-3) ở lượt cuối và có được ngôi nhì bảng B, qua đó đoạt vé vào bán kết.

Trong khi đó, tuyển Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 2, rơi vào bảng A cùng Việt Nam, Myanmar và Malaysia. Kết thúc vòng bảng, 3 đội cùng có được 6 điểm, nhưng tuyển Việt Nam và Myanmar vào bán kết do hiệu số phụ tốt hơn, còn tuyển Philippines ngậm ngùi bị loại.

Và rồi chính thành tích này đã khiến đội bóng từng dự World Cup 2023 tiếp tục gặp bất lợi ở SEA Games 33. Khi chia hạt giống, chủ nhà Thái Lan và đương kim vô địch Việt Nam nằm ở nhóm 1, còn Myanmar (HCB SEA Games 32) và Campuchia (hạng 4 SEA Games 32) nằm ở nhóm 2. Trong khi đó, tuyển Philippines ngậm ngùi rơi xuống nhóm hạt giống số 3, cùng nhóm với Singapore (hạng 149 thế giới).

Tuyển Campuchia có cơ hội lớn để lần thứ 2 liên tiếp lọt vào bán kết SEA Games.

Tất nhiên, không thể phủ nhận chủ nhà Thái Lan đã có được lợi thế lớn khi nằm ở bảng đấu dễ. Nhưng điều này cũng xuất phát từ cách phân loạt hạt giống đã được quy địch rạch ròi trước đó.

Để công bằng hơn ở các kỳ SEA Games sau, ban tổ chức có thể tính tới phương án phân loại hạt giống dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng thế giới. Còn nếu tiếp tục duy trì cách phân hạng như hiện tại, rất có thể kịch bản “bảng tử thần” sẽ lặp lại tại SEA Games 2027, nơi Malaysia là chủ nhà (ĐTQG nữ nước này xếp hạng 92 thế giới nhưng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1).